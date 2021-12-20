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Украина превратила конституцию в туалетную бумагу. Кедми рассказал, на что готов Киев ради НАТО

20 декабря 2021, 17:55  •  133 • Политика
Бывший израильский дипломат, политолог Яков Кедми рассказал, на что готов Киев ради членства в НАТО. По его словам, Украина добровольно превратила свою Конституцию в туалетную бумагу.
Украинские власти последние 8 лет регулярно говорят о своих планах попасть в НАТО. При этом все забывают, что в украинской конституции и в Будапештском меморандуме прямо прописано, что у Украины должен быть внеблоковый статус.
Однако украинских политиков эти обязательства не волнуют, рассказал Кедми порталу Народные новости. Они не относятся к собственной конституции как к чему-то серьёзному.
То, что написано в конституции, для Киева давно не имеет значения. Они превратили главный закон страны в туалетную бумагу. В Киеве могут не исполнять законы и менять конституцию, как им вздумается,
- подчеркнул эксперт.
Напомним, что ранее глава МИД Украины призвал Великобританию разместить под Николаевом военную базу, хотя конституция страны это запрещает.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинские политики, которые хотят включить страну в состав НАТО, лишь вредят своей родине. Ведь оказавшись в НАТО, Украина тут же станет военной целью для России, поскольку страна будет представлять прямую военную угрозу.

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