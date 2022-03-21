Украина превращает в оружие всё, что может

Спецоперация на Украине показала, что, несмотря на наличие современных образцов военной техники, обе стороны активно применяют довольно-таки раритетные модели. «Наша Версия» разбиралась, какие неуставные системы вооружений используются в ходе операции.

Сюжет: Украинский кризис, Армия

В начале марта российские войска для решения гуманитарных задач задействовали бронепоезд Железнодорожных войск, с помощью которого из зоны боёв в Херсонской области в Крым были эвакуированы 248 человек. При этом сообщалось, что это довольно экзотическое по современным видам вооружение, почти ушедшее в историю, продолжит выполнять широкий круг задач, среди которых основная – противодействие диверсиям и засадам. Кроме того, его будут использовать для сопровождения гражданских и грузовых составов. Также бронепоезд будет вести разведку путей и определять их состояние, а при необходимости – прикрывать ремонтные подразделения.

Россия не впервые применяет бронепоезда. Ранее их использовали во время чеченской военной кампании, для этого в 2000 году были задействованы два спецпоезда – «Казбек» и «Дон». А в 2002 году были сформированы бронепоезда «Амур», «Байкал» и «Терек». Спектр задач у бронепоездов был весьма широкий: недопущение «рельсовой войны», противодействие диверсиям на железной дороге, обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспор­та, разминирование, боевое сопровождение воинских эшелонов.

Тачанка из броневика

Для России раритетное вооружение скорее исключение, а вот для Украины, силы которой намного скромнее, вполне привычное явление. Пожалуй, самое неоднозначное изобретение представил Николаевский бронетанковый завод, который создал передвижной блокпост, получивший название «Миколаєвець». Основой для этого буксируемого аппарата стала бронемашина БРДМ-2 (выпускалась в СССР с 1963 по 1989 год), в конструкцию которой внесли серьёзные изменения. При переделке корпус бронемашины лишился носовой и кормовой частей, также были демонтированы все внутренние агрегаты, включая силовую установку и рабочие места экипажа. Вместо удалённых деталей корпус бывшей БРДМ-2 получил несколько прямых бронелистов, прикреплённых с помощью сварки. Дополнительная броня обеспечила защиту от пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Основное вооружение передвижного блокпоста размещается в башне – это пулемёты КПВТ (14,5 мм) и ПКТ (7,62 мм). Также в случае необходимости экипаж мобильного блокпоста может вести огонь из личного оружия – амбразуры со щитками расположены на передней части бортов и на корме корпуса.

(фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ)

В результате всех переделок получилась странная конструкция с парой колёс и пулемётной башней, которая очень напоминает тачанку. Несколько брошенных блокпостов уже обнаружено – как полагают эксперты, из-за их низкой эффективности в бою.

«Змей Горыныч» с пушкой

В ходе столкновений засветилась ещё одна странная боевая машина. Она выполнена на шасси, применяемом в установке разминирования УР-77, которую военные называют «Змей Горыныч». Украина после 1991 года заполучила большое количество таких машин. Часть из них используется по назначению, другие же образцы стали применять для специ­фических целей. Некоторые из них вооружили 23-мм спаренной зенитной установкой ЗУ-23-2, а на крыше смонтировали некое подобие кузова. Но эта «модернизация», судя по всему, не принесла нужного результата, поскольку бронемашину бросили в первом же бою.

Похожие эксперименты проделывали и с легкобронированным гусеничным тягачом МТ-ЛБ, на который пытались установить пакет от пусковой установки БМ-21 «Град». Стоит отметить, что в СССР была создана подобная реактивная система залпового огня (РСЗО) на гусеничном шасси – 9П139 «Град-1», которая в отличие от обычной колёсной БМ-21 «Град» представляла собой облегчённую версию системы, имея 40 направляющих вместо 36. Такие РСЗО были выпущены малой партией и даже некоторое время состояли на вооружении. Вот и получается, что через 40 лет подобную серийную боевую машину решили воссоздать на Украине, но не получилось.

По тому же принципу хотели создать реактивную систему залпового огня на базе мобильного советского зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», и тоже без особых успехов. На эти машины пытались установить вертолётные блоки для запуска

80-мм неуправляемых ракет, но также неудачно.

Кроме того, на базе Т-64 украинские конструкторы создали машины разминирования. На броневетеранов, разработанных почти полвека назад, установили колейные минные тралы КМТ-7. Для уменьшения веса были демонтированы 125-мм орудия 2А46 и спаренные с ними 7,62-мм пулемёты ПКТ. Для самообороны оставили зенитный 12,7-мм НСВТ «Утёс». В отличие от классических тральщиков они не оборудованы дополнительной защитой и соответственно обладают намного меньшей живучестью, что ставит под угрозу жизнь и здоровье экипажа.