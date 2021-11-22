Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Главная / Политика

Украина преувеличила свою роль в задержке "Северного потока-2" – немецкий политик

22 ноября 2021, 15:30  •  33 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Мнение представителей Незалежной в ФРГ не учитывают
Киеву очень хочется казаться важной фигурой в вопросе энергообеспечения Европы, поэтому он делает заявления, далекие от истинного положения дел. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу "Северного потока-2".
Ранее украинский министр заявил, что в Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода благодаря усилиям представителей Незалежной.
"Влияние Украины на процесс сертификации "Северного потока – 2", в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено",
– отмахнулся Вальдемар Гердт. По его словам, киевские компании вошли в состав участников процедуры сертификации, поскольку Украина – транзитная страна, имеющая отношение к процессу газоснабжения Европы. Однако Киев пытается представить себя "более важным", чем есть на самом деле.
Немецкий парламентарий допустил, что на вопрос эксплуатации "Северного потока-2" может повлиять американская сторона, желающая продвинуть свой газ на европейский рынок. Мнение же Украины играет здесь "третьестепенную" роль, передают "Известия".
Ранее на Украине объяснили, почему так сильно сопротивляются запуску нового магистрального газопровода из РФ в ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





33
Источник
Похожие новости
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
22 ноября 2021, 11:25
Пенсий больше не будет? Разбираемся в громком заявлении
22 ноября 2021, 09:40
На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму...
22 ноября 2021, 09:40
После слов Симоньян американец Майкл Бом обещал не возвращаться в США
22 ноября 2021, 09:05
На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.