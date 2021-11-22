Украина преувеличила свою роль в задержке "Северного потока-2" – немецкий политик

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Мнение представителей Незалежной в ФРГ не учитывают

Киеву очень хочется казаться важной фигурой в вопросе энергообеспечения Европы, поэтому он делает заявления, далекие от истинного положения дел. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу "Северного потока-2".

Ранее украинский министр заявил, что в Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода благодаря усилиям представителей Незалежной.

"Влияние Украины на процесс сертификации "Северного потока – 2", в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено",

– отмахнулся Вальдемар Гердт. По его словам, киевские компании вошли в состав участников процедуры сертификации, поскольку Украина – транзитная страна, имеющая отношение к процессу газоснабжения Европы. Однако Киев пытается представить себя "более важным", чем есть на самом деле.

Немецкий парламентарий допустил, что на вопрос эксплуатации "Северного потока-2" может повлиять американская сторона, желающая продвинуть свой газ на европейский рынок. Мнение же Украины играет здесь "третьестепенную" роль, передают "Известия".

Ранее на Украине объяснили, почему так сильно сопротивляются запуску нового магистрального газопровода из РФ в ЕС.