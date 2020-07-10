Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Главная / Политика

Украина предупредила Европу о намерении России выйти из Минских соглашений

10 июля 2020, 15:00  •  266 • Политика
Фото: commons.wikimedia.org/Kremlin.ru (CC BY 4.0)
Сами власти Незалежной готовы выполнить все договоренности, но не с "оккупантами"
Киев заподозрил Москву в намерении отказаться от Минских соглашений. Такие выводы там сделали после слов постпреда РФ Бориса Грызлова о том, что на территории Украины сегодня существуют еще два государства. Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк тут же поспешил поделиться подозрениями с Советом Европы.
"Означает ли заявление господина Грызлова, что Россия намерена выйти из Минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы?" – обратился Цымбалюк с вопросом к участникам заседания совета ОБСЕ.
Со своей стороны, украинский дипломат заверил собравшихся, что Киев строго придерживается Минских соглашений и ведет диалог с жителями Донбасса. Но не с теми, кто получил российский паспорт и поддерживает нынешние власти в Луганске и Донецке, а теми, кто покинул территорию ЛНР и ДНР из-за их "оккупации", передает "Интерфакс-Украина".
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев обвинил Киев в попрании европейских ценностей, в результате чего Донбасс будет окончательно потерян Украиной. Еще один народный избранник предупредил, что нынешняя политика ведет к утрате Незалежной еще ряда территорий, и даже привел их список. При этом президент Владимир Зеленский на днях не смог ответить на вопрос, как продвигается мирное урегулирование в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



266
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
10 июля 2020, 05:00
Пусть едут замы: Министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 07:00
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.