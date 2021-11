Украина представила план удара по России • 43 • Украина

Представления Киева и его западных партнеров о «российской угрозе» совпадают, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, для противодействия «агрессивной политике России» разработан план нанесения ударов по ее «самым болезненным местам». При этом министр не привел конкретных примеров «враждебной деятельности» Москвы.



Запад готов поддержать Украину не только словом, но и делом



Официальный Киев и Запад работают над комплексным трехуровневым планом по сдерживанию агрессии России. Речь идет о дипломатии, серьезных экономических санкциях, включая жесткие ограничения в отношении «Северного потока — 2», а также предоставлении Украине дополнительных вооружений и усиления военного присутствия в воздушном и на водном пространстве в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сейчас Россия показывает свою готовность к запуску любых сценариев против украинского государства, включая военные. Киев ведет переговоры с Западом о конкретных действиях, направленных на сдерживание Москвы от опасных действий.



«Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идет не об „опасениях", а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий», — отметил Кулеба.



План Украины и Запада по сдерживанию агрессии России



Дипломатический уровень — представители стран Запада должны публично и непублично высказываться в поддержку Украины в условиях давления России.



Экономический уровень — в случае новой военной агрессии, против России должны быть введены новые серьезные экономические санкции, которые будут включать и ограничения против «Северного потока — 2».

Военно-оборонительный уровень предусматривает укрепление обороноспособности Украины при помощи Запада. Киев должен получить дополнительное оружие, а западные страны усилить свое военное присутствие в воздухе и на воде в Черном море.

По его словам, проводится работа в том направлении, чтобы у Кремля не было намерений идти на какие-либо военные маневры против Украины. Причем Запад готов поддерживать Киев не только на словах.



«Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убежден, что нам это удается. Партнеры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом», — объяснил Кулеба.



Глава МИД акцентировал внимание на том, что Украина и международное сообщество работают над трехуровневым планом сдерживания России. Первый уровень — это дипломатия, на Западе должны делать различные заявления о поддержке Киева. На втором уровне включаются серьезные экономические санкции, включая проект Газпрома Северный поток-2.



«Второй уровень — экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект «Северный поток — 2», — уточнил Кулеба.



Третий уровень, утверждает министр, это военно-оборонительный вопрос. Украина ставит перед собой цель укрепить свою обороноспособность при помощи Запада. Киев планирует получить дополнительное вооружение и укрепить взаимодействие разведок. При этом Украина ожидает усиление военного присутствия западного мира в воздушном и водном пространствах в Черном море.



«Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.



Войска России у границ Украины



Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, которые свидетельствуют об усилении военного присутствия российских войск у границ Украины. Были обнародованы и соответствующие спутниковые снимки.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что блок безопасности Запада фиксирует серьезную военную силу РФ у границ Украины. По его словам, у Москвы есть значительные ресурсы, чтобы пойти войной против украинского государства.



Журналисты британской газеты Financial Times указали, что у спецслужб стран западного мира есть информация, согласно которой сейчас вероятность военного вторжения России на Украину является высокой. Сведения подтвердили и в украинском министерстве обороны.



Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ник Картер не исключил сценария, при котором из-за ситуаций с Украиной и миграционного кризиса у границ Польши может произойти военное столкновение НАТО и России.

