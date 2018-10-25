Украина предложила жителям Крыма променять службу в армии России на смерть в рядах ВСУ

На Украине предложили жителям Крыма уклоняться от службы в Вооруженных силах России, встав на учет в украинском военкомате. Соответствующее предложение сделал так называемый представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму, чей офис находится далеко за пределами российского полуострова.

По словам чиновника, постановка на учет в военкоматах на территории Украины на 100% гарантирует защиту от призыва в российскую армию. Правда, обратной стороной этого является то, что совершивших подобную глупость молодых людей ждет «увлекательная» перспектива службы в армии Украины, где шанс погибнуть в окопе в Донбассе или от рук своих же пьяных сослуживцев весьма и весьма высок.

Впрочем, большинство жителей Крыма это и так прекрасно понимают, поэтому не совсем понятно, на что украинский чиновник вообще рассчитывал. Кроме того, даже данные ООН подтверждают, что крымчане с удовольствием вступают в ряды российской армии. По информации за 2015 год, на полуострове зарегистрировано лишь 9 случаев уклонения от службы. Помимо этого, имеется тенденция к тому, что жители Украины едут в Крым, чтобы избежать службы в украинских войсках.