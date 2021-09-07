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Украина предложила США создать зону свободной торговли, чтобы заработать на войну
07 сентября 2021, 04:45 • 57 • Политика
Киев предложил США подписать соглашение о зоне свободной торговли. Об этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV.
Кулеба признался, что украинская сторона регулярно предпринимает попытки введения безвизового режима с США, Канадой и Великобританией. И, несмотря на консервативную позицию этих стран в данном вопросе, Киеву удалось добиться некоторых шагов в указанном направлении, приводит слова Кулебы в эфире украинского телеканала РИА Новости.
Украинский политик заявил, что Киев предложил Вашингтону подписать договор и свободной торговле между двумя странами. Тем самым Украина сможет укрепить собственную экономику. А заработанные деньги позволит скопить резервы для ведения войны, подчеркнул Кулеба.
Ранее экономист Юрий Атаманюк заявил, что финансовая помощь, которую США оказали Украине, является лишь "унизительной подачкой".
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