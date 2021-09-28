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Украина предложила России "убраться" из Крыма

28 сентября 2021, 23:15  •  151 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пользователи Сети не поняли, почему власти Незалежной борются против РФ мемами
Киевский режим посредством официального аккаунта Украины в "Твиттер" грозно предложил России "убраться" из Крыма, реагируя на российскую туристическую рекламу полуострова.
Отметим, что данную украинскую страницу создали в 2016 г. сотрудники администрации тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Вероятно, работающие на ней молодые люди предполагали, что своим ответом они потроллили Москву, во всяком случае, об этом свидетельствуют заголовки местных медиа. При этом зачем-то был выбран старый мем с голливудским афроамериканским комиком Эдди Мерфи.
"Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", - говорится в публикации аккаунта.
https://t.co/HGdLmNJDyc pic.twitter.com/Zhzkk4GOtx
— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 26, 2021

Ранее российская сторона разместила в официальной странице в "Твиттере" пост, восхваляющий природу Крымского полуострова в осенний период. К публикации была приложена серия фотографий. Добавим, на этой странице регулярно можно увидеть подобные посты, в том числе, посвященные Крыму.
Что касается украинской троллизма, то некоторые пользователи в комментариях задались вопросом странного поведения руководства Незалежной.
"Почему украинское правительство отвечает России мемами", – задумался makyavelist.
Ему попытались ответить, что это идет гибридная война. По мнению makyavelist, то, что мы лицезреем – это война мозгов.
"Они не могут сделать ничего лучше, только размещать сообщения в социальных сетях", – высказал точку зрения satoro777888.
"Правильно, теперь все международные споры будут мирно разрешаться странами, оценивающими друг друга в твиттере", – съязвил

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