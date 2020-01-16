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Украина предложила развести в Донбассе силы на дополнительных участках
16 января 2020, 20:54 • 2 • Украина
Украинская сторона предложила на заседании Трёхсторонней контактной группы в Минске развести в Донбассе силы на трёх дополнительных участках.
© Сергей Аверин РИА Новости
Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарка Олифер.
«В продолжение реализации договорённостей лидеров стран «нормандской четвёрки» в подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона представила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трёх участках, которые были определены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины», — написала она.
Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену удерживаемыми лицами Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона сорвала обсуждение гуманитарных вопросов в Минске.
15 января украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
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