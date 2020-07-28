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Украина позвала Польшу вместе "деоккупировать" Крым

28 июля 2020, 19:05  •  46 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве надеются на активную и даже лидирующую роль Варшавы в данном процессе
Украина пригласила Польшу присоединиться к международной платформе, которая будет заниматься "деоккупацией" российского Крыма. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.
По его словам, он проинформировал о данном приглашении своего польского коллегу Яцека Чапутовича.
"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Кулебу.
Украинец напомнил, что Варшава с 2014 г., когда полуостров после всенародного референдума воссоединился с Россией, последовательно занимает позицию Киеву по вопросу принадлежности Крыма, т.е. не признает свершившийся исторический факт.
Также глава МИД объявил о создании совместно с Украиной, Польшей и Литвой "Люблинского треугольника". Данное объединение, предполагают его участники, укрепит Центральную Европу, в том числе, в сфере экономики, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре, передает телеканал "112".
Пан Кулеба выразил благодарность Варшаве и Вильнюсу за поддержку Киева на его пути к членству в ЕС и НАТО.
Ранее на прошлой неделе замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала о разработанном дипломатами страны плане по "деоккупации" Крыма. В чем именно он заключается, украинка не стала распространяться, но отметила, что Киев собрался привлечь к нему международных союзников.

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