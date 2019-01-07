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Украина пожаловалась в ЕСПЧ на арест своих моряков в Керченском проливе

07 января 2019, 21:09  •  39 • В России

Официальный Киев направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. В нем он требует отпустить военных моряков, которые после неоднократных предупреждений были задержаны 25 ноября за нарушение порядка пересечения государственной границы в районе Керченского пролива. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищин.

"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55855/18. Правительство Украины считает, что Россия нарушила Конвенции о правах человека. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли" - пишет Лищин.

Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищин. "Правительство Украины считает, что Россия нарушила Конвенции о правах человека".

На странице у украинского юриста указано, что образование он получил в Лондонском университете королевы Марии.

Напомним, 25 ноября возле Керчи российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Вооруженных военных обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ. Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января.

То, что вся эта история была подстроена Киевом накануне выборов, ни у кого не вызвало сомнений. Сотрудники ФСБ России ранее распространили видеокадры, где участники провокации рассказывают о том, как их готовили, какие задачи им ставили сотрудники Службы безопасности Украины, которые были прикомандированы к каждому экипажу. И после того, как на украинских кораблях были обнаружены шпаргалки и карты, украинские правозащитные организации сменили пластинку. Они запели-заголосили, что моряков надо освободить, так как они "действовали под давлением".

Странно, что за армия такая, что там служат под давлением? Если ощущаешь давление, может стоит уволиться оттуда, и заняться чем-то другим?

Да и арестовали военных не за политические высказывание, а за конкретное преступление - нарушение государственной границы другого государства. Не они первые, и не они последние: в следственных изоляторах и колониях России содержатся 27 000 иностранных граждан, которые подозреваются или уже осуждены за различные преступления. Первое место по численности занимают граждане Таджикистана, на втором месте - граждане Узбекистана и на третьем - приезжие с территории Украины.

«Мероприятия по контролю»: сторожевой корабль ВМС России наблюдает за действиями USS Fort McHenry в Чёрном море

Но последних явный недобор. После начала войны на Донбассе Следственный комитет России возбудил и расследует более 230 уголовных дел по преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса. За этими делами стоят сотни украинских солдат и их командиров, которых по международным законам офицерами называть уже нельзя.

Напомним, 26 ноября исполняется 50 лет со дня принятия Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Идея о привлечении военных преступников к уголовной ответственности без ограничения сроков давности была сформулирована в середине 60-х годов. Принятие этой конвенции в 1968 году стало новым этапом в развитии международного права, воплощением принципа неотвратимости наказания.

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