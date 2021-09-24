Украина пожаловалась на русские самолёты в зоне учений ВСУ

ВСУ утверждают, что самолеты России залетели в зону проведения украинских военных учений в Черном море. Киев обвинил Москву в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства.

Украина обвинила Россию в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря. Командование воздушных сил ВСУ утверждает, что русские самолёты-разведчики якобы залетали в зону проведения украинских военных учений.

В Киеве утверждают, русские Су-24МР и Ил-20 неоднократно появлялись в зоне, где проходили боевых стрельб украинских зенитных ракетных войск. Более того, заявляется, что самолёты России якобы пересекали боевые курсы мишеней, по которым велась стрельба.

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс,

- говорится в видеосообщении Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Напомним, что на Украине в данный момент проходят учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Манёвры проводятся в Черном и Азовском морях.

Стоит отметить, что Россия уже не раз указывала, что все полёты русской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами и нормами.