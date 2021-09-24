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Украина пожаловалась на русские самолёты в зоне учений ВСУ
24 сентября 2021, 23:55 • 45 • Политика
ВСУ утверждают, что самолеты России залетели в зону проведения украинских военных учений в Черном море. Киев обвинил Москву в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства.
Украина обвинила Россию в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря. Командование воздушных сил ВСУ утверждает, что русские самолёты-разведчики якобы залетали в зону проведения украинских военных учений.
В Киеве утверждают, русские Су-24МР и Ил-20 неоднократно появлялись в зоне, где проходили боевых стрельб украинских зенитных ракетных войск. Более того, заявляется, что самолёты России якобы пересекали боевые курсы мишеней, по которым велась стрельба.
- говорится в видеосообщении Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
Напомним, что на Украине в данный момент проходят учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Манёвры проводятся в Черном и Азовском морях.
Стоит отметить, что Россия уже не раз указывала, что все полёты русской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами и нормами.
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