Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
Главная / Политика

Украина пожаловалась на русские самолёты в зоне учений ВСУ

24 сентября 2021, 23:55  •  45 • Политика
ВСУ утверждают, что самолеты России залетели в зону проведения украинских военных учений в Черном море. Киев обвинил Москву в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства.
Украина обвинила Россию в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря. Командование воздушных сил ВСУ утверждает, что русские самолёты-разведчики якобы залетали в зону проведения украинских военных учений.
В Киеве утверждают, русские Су-24МР и Ил-20 неоднократно появлялись в зоне, где проходили боевых стрельб украинских зенитных ракетных войск. Более того, заявляется, что самолёты России якобы пересекали боевые курсы мишеней, по которым велась стрельба.
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс,
- говорится в видеосообщении Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
Напомним, что на Украине в данный момент проходят учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Манёвры проводятся в Черном и Азовском морях.
Стоит отметить, что Россия уже не раз указывала, что все полёты русской военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами и нормами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





45
Источник
Похожие новости
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
24 сентября 2021, 22:05
Берлин может отказаться от "Северного потока-2" при одном условии
24 сентября 2021, 22:05
Эксперт: Проект "Северный поток - 2" ждёт длинный бюрократический путь
24 сентября 2021, 22:05
Зеленский не заметил флага Мальдив у себя за спиной на встрече в ООН
24 сентября 2021, 22:05
"Все в Конгрессе США устали от Грузии": Саакашвили призвал сторонников действовать
24 сентября 2021, 23:55
Украина потеряет армию, если открыто нападёт на Донбасс - военный эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2021, 22:05
Эксперт: Проект "Северный поток - 2" ждёт длинный бюрократический путь
24 сентября 2021, 22:05
Зеленский не заметил флага Мальдив у себя за спиной на встрече в ООН
24 сентября 2021, 22:05
Майя Санду в ООН: символичные заявления и ожидание «глобального диалога»
24 сентября 2021, 22:05
"Все в Конгрессе США устали от Грузии": Саакашвили призвал сторонников дейс...
24 сентября 2021, 23:55
Украина потеряет армию, если открыто нападёт на Донбасс - военный эксперт
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
18 сентября 2021, 15:45
"Украинская Федеративная Республика": Незалежная распадется и сменит название – сенатор
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.