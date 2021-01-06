Украина пожаловалась на новое решение "Газпрома" по газу

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Киев готов снизить убытки путем соглашения с Россией

Российская госкорпорация "Газпром" приняла решение о снижении газового транзита через территорию Украины, сократив показатель в 180 млн кубометров топлива в сутки до 130 млн. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 января, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По словам руководителя украинского оператора, Незалежная готова рассмотреть вариант об обеспечении увеличенного объема транзита газа из России, если "Газпром" подаст украинской стороне соответствующую заявку, о чем Макогон заявил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Напомним, в конце 2019 года российская и украинская стороны после переговоров приняли решение о заключении ряда соглашений по продлению транзита газа через Незалежную на пятилетний срок. Госкорпорация обязалась обеспечить 65 млрд кубов за первые 12 месяцев и 40 млрд за последующий период. Благодаря достигнутой договоренности транзит продлился с 1 января прошлого года после истечения срока ранее действовавшего соглашения, передает РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад начались поставки энергосырья в Сербию по проложенной нитке "Турецкого потока", благодаря которому российская сторона смогла реализовать транзит газа в обход украинской ГТС. 1 января Сербия заявила о том, что начала принимать российское топливо по нитке "Турецкого потока" через пункт Киреево-Зайчар, который находится на болгарско-сербской границе. В сутки объем должен составить примерно 6 миллионов кубометров газа.

Эксперт Игорь Юшков заявил ранее, что к 2025 году РФ прекратит пользоваться украинской ГТС.