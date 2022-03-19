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Украина позабавила новым фейком. Киев записал в союзники диких гусей
19 марта 2022, 05:55 • 67 • Политика
Украина считает, что выигрывает в информационной войне, поэтому не скупится на распространение различных фейков. И вот позабавила очередным. На этот раз Киев записал в союзники отважных диких гусей.
Украинское телевидение и YouTube-каналы, ведущие политические стримы, ежедневно убеждают людей, что Киев вот-вот одержит победу над Россией-"оккупантом". Якобы "враг" несёт огромные потери в живой силе и технике, число жертв – под 20 тысяч русских солдат.
Разумеется, эти цифры не имеют ничего общего с реальностью. Но Киев не останавливается. Издание "Хвиля" опубликовало новость с заголовком "Гуси сбили истребитель оккупантов". Материалы аналогичного содержания тут же выпустили и другие СМИ.
В статье сообщается, что "ещё один вражеский истребитель" якобы потерпел крушение в Херсонской области. В районе посёлка городского типа Каланчак люди увидели, как военный самолёт рухнул из-за стаи пернатых.
По версии украинских журналистов, в небе находилось два русских истребителя.
"Первый поднял стаю гусей, которые решили исполнить патриотический долг перед народом Украины. Одна или несколько птиц героически попали в мотор российского истребителя, в результате чего он рухнул болото", - сообщили авторы публикации, сославшись на данные от очевидцев.
Минобороны России о потере истребителей не сообщало.
Скриншот: hvylya.net
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