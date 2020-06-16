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Украина поймала шпионившего для России командира боевого корабля
16 июня 2020, 23:00 • 131 • Политика
На Украине заявили, что офицер получил паспорт РФ
Спецслужбы Незалежной рассказали, что задержали командира боевого корабля. По мнению СБУ, офицер уехал в российский Крым, где начал работать на местные спецслужбы. После этого капитан второго ранга вернулся на свой корабль и тайно стал собирать секретную информацию, чтобы потом передать ее россиянам.
При этом, как пишет пресс-служба украинского ведомства, командир корабля собирался уволиться из рядов ВСУ, а затем перебраться в Крым, чтобы там жить.
Мужчину задержали, лишив работы, также у него якобы нашли запрещенную для передачи другому государству данные.
Раннее "Утро.ру" рассказывало о шпионской истории в Харькове. Там, местные спецслужбы вычислили "перебежчика", который передавал России информацию об военных Незалежной.
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