«Украина повышает ставки»: почему Киев намерен добиваться отключения России от международной платёжной системы

Киев будет добиваться использования «международной платёжной системы» как рычага давления на Москву в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Вероятно, речь идёт об отключении России от системы SWIFT — такая возможность рассматривалась Западом ещё в 2014 году. Впрочем, представители компании, обеспечивающей работу системы, ранее заявляли, что не намерены идти на такой шаг. По мнению экспертов, украинская сторона сама тормозит прогресс в вопросе урегулирования в Донбассе, но пытается переложить ответственность на Россию.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Украина 24» заявил о существовании плана Б по урегулированию ситуации в Донбассе.

По его словам, если до конца текущего года не будет достигнут какой-либо прогресс в переговорах, то Киев намерен добиваться усиления санкционного давления на Россию.

«Я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора... Это могут быть санкции, которые называются международной платёжной системой. Мы будем это просить и требовать... Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путём, (Киев должен. — RT) сделать всё, чтобы её заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное — мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдём», — сказал Кравчук.

Вероятнее всего, глава украинской делегации в ТКГ имел в виду отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, которая позволяет финансовым учреждениям различных стран получать и принимать информацию о платежах в стандартизированном и безопасном формате.

Стоит отметить, что идея отключить РФ от SWIFT возникла ещё в 2014 году и рассматривалась как одна из потенциальных ограничительных мер, которая якобы способна повлиять на политику Москвы на украинском направлении. Впрочем, как отмечают эксперты, вопрос отключения Москвы от SWIFT в настоящий момент практически ушёл с повестки дня.

Офис компании SWIFT

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На публичном уровне данная инициатива обсуждалась нечасто. В сентябре 2014 года Европарламент опубликовал резолюцию с рекомендацией изолировать РФ от SWIFT, однако оператор отрицательно отреагировал на призыв Брюсселя. В компании заявили о намерении остаться нейтральным поставщиком финансовых услуг.

Помимо Европарламента, ещё одним сторонником отключения Москвы от международной межбанковской системы была Великобритания. Правда, впоследствии Лондон занял более взвешенную позицию.

Комментируя ситуацию, в сентябре 2015 года министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд сообщил журналистам, что изоляция финансового сектора РФ от услуг SWIFT является крайним шагом и окажет негативное влияние на других пользователей системы.

В декабре 2018 года после инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер допустил возможность отключения России от SWIFT. В то же время дипломат подчеркнул, что такая санкция приведёт к большим финансовым потерям с обеих сторон.

В самой Москве такой вариант развития событий считают маловероятным. Тем не менее Россия подготовилась к возможному отключению от межбанковской системы, отмечают политологи. После того как на Западе заговорили о такого рода санкциях, власти РФ приняли масштабные меры по обеспечению финансовой безопасности государства.

Так, в России появилась собственная национальная платёжная система, на базе которой были созданы карты МИР и система быстрых платежей (СБП). Кроме того, в РФ была учреждена система передачи финансовых сообщений, участниками которой стали некоторые зарубежные контрагенты.

В марте 2017 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Центробанка Эльвира Набиуллина отчиталась о завершении мероприятий, которые позволят обходиться без SWIFT при совершении операций внутри России.

Как полагает доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, Киев допускает большую ошибку, если всерьёз рассчитывает на то, что Запад в текущих геополитических условиях лишит российские банки услуг SWIFT.

«С трудом верится, что этот манёвр хоть что-то принесёт Украине. Видимо, в Киеве отказываются понимать, что отключать Россию от SWIFT невыгодно ни США, ни ЕС. Запад не хочет терять российский рынок и допускать дальнейшего сближения Москвы с Пекином. И если раньше об отключении SWIFT ещё можно было говорить всерьёз, то теперь эта перспектива представляется совершенно нереалистичной», — заключил Межуев.

«Подмена договорённостей»

Между тем эксперты отмечают, что ответственность за отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу лежит на Украине, а не на России.

В частности, в начале ноября Кравчук и вице-премьер Украины Алексей Резников представили «План совместных шагов», который, по сути, противоречит Минским соглашениям.

В документе говорится о необходимости провести 31 марта 2021 года местные выборы на неподконтрольных территориях, которые обозначаются как ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Киев утверждает, что избирательную кампанию будет невозможно организовать без принятия некоторых мер безопасности. В частности, украинские власти требуют полной демилитаризации ДНР и ЛНР к началу следующего года, а также передачи под их контроль участков на границе с РФ, хотя «Минск-2» и формула Штайнмайера определяют иной порядок выполнения пунктов, связанных с выборами и границей.

Украинские силовики на линии соприкосновения

Reuters

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«Для того чтобы пройти первую стадию — решить вопрос безопасности, — мы должны говорить, что да, на оккупированной сегодня части Донбасса находятся боевики, НВФ (незаконные вооружённые формирования. — RT) и представители российских войск (Москва неоднократно указывала на отсутствие своих вооружённых сил в Донбассе. — RT). Конечно, мы указываем, что они должны выйти», — сказал 5 ноября Резников в интервью «РБК-Украина».

При этом Киев отказывается от проведения всеобщей амнистии для ополчения, несмотря на то, что такое условие зафиксировано в тексте Минских соглашений. Этот вопрос, как полагает украинская сторона, должен регулироваться отдельным законопроектом Верховной рады.

В Донецке и Луганске, в свою очередь, сообщили о неприемлемости «Плана совместных действий», а в Кремле обратили внимание на существенные расхождения представленного Киевом документа с текстом «Минска-2». Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны конфликта должны выполнять «взятые на себя обязательства», не пытаясь их подменить.

«Рассуждения относительно шагов назад, относительно подмены одних договорённостей эфемерными другими договорённостями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договорённости и так далее — это всё далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — пояснил позицию Кремля Песков.

«План совместных действий» также раскритиковал полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. По его мнению, «представленный проект плана — это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита нормандского формата.

Как отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, «План совместных действий» не имеет перспектив реализации. На этом фоне заявление Кравчука по поводу возможных новых санкций можно воспринимать как попытку создать новый рычаг давления на Москву.

Впрочем, Денисов не ожидает, что очередная антироссийская инициатива украинских властей приведёт к каким-либо практическим результатам. По его мнению, голос Украины на Западе не имеет веса.

«Спустя год после Парижского саммита украинская сторона не выполнила ни один пункт достигнутых там договорённостей. Это очевидно всем, поэтому Киев хочет отвлечь внимание от этого факта и переложить ответственность на Москву. Но, насколько я могу судить, сейчас представители Франции интерпретируют ряд провалов Украины по «Минску-2» с позиций, близких к точке зрения РФ», — отметил Денисов.

Борис Межуев усмотрел в угрозах Кравчука стремление Киева получить «позитивный отклик» от будущей администрации Джо Байдена. В комментарии RT эксперт предположил, что Украина надеется сыграть на традиционном для демократов приоритете укрепления «евро-атлантических связей».

«Украина повышает ставки, очень рассчитывая на Байдена. Она хочет, чтобы её непременно заметили. Правда, если у руля в Америке окажутся прагматичные, трезво мыслящие люди, то украинский вопрос и всё, что с ним связано, конечно же, будет находиться на заднем плане. Такая администрация не будет ссориться с Москвой из-за Украины», — рассуждает Межуев.