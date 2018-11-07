Украина повторно выставит на торги судно «Норд»

Украина повторно выставит на торги арестованное российское рыболовное судно «Норд». Об этом заявил Виктор Вишнёв, директор украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества», занимающегося продажей судна.

«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами и найдёт своего покупателя», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что на Украине не состоялись торги для продажи арестованного украинскими властями российского судна «Норд». Отмечается, что аукцион был назначен на 7 ноября, а провести его должно было государственное предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества». Всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона, однако все они были отклонены. Причина такого решения не разглашается.