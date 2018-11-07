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Украина повторно выставит на торги судно «Норд»

07 ноября 2018, 20:24  •  79 • Украина
Украина повторно выставит на торги арестованное российское рыболовное судно «Норд». Об этом заявил Виктор Вишнёв, директор украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества», занимающегося продажей судна.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами и найдёт своего покупателя», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее стало известно, что на Украине не состоялись торги для продажи арестованного украинскими властями российского судна «Норд». Отмечается, что аукцион был назначен на 7 ноября, а провести его должно было государственное предприятие «Система электронных торгов арестованного имущества». Всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона, однако все они были отклонены. Причина такого решения не разглашается.

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