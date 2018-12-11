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Украина повторно выставила судно «Норд» на торги

11 декабря 2018, 13:39  •  61 • Украина
Украина повторно выставила на торги арестованное российское рыболовное судно «Норд» с уценкой на 10%. Об этом сообщило украинское Министерство юстиции.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

Аукцион назначен на 26 декабря, а стартовая цена судна составляет 1,46 млн гривен (около 3,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что на Украине не состоялись торги для продажи арестованного украинскими властями российского судна «Норд». 

Всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона, однако все они были отклонены. Причина такого решения не разглашается.

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