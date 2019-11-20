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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

20 ноября 2019, 14:09  •  56 • Украина
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
 
РИА Новости
 

«Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашённой властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн (3,28 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» подала иск против России из-за активов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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