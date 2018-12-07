Украина потребует от Израиля выдать Януковича. Если он приедет

Главный военный прокурор Украины заявил в эфире радио "Новое время", что не верит в то, что экс-президент Украины Виктор Янукович покинет Россию и отправится на лечение в Израиль. Но если это случится, что Киев будет обязан обратиться к официальному Иерусалиму и потребовать его выдачи

Комментируя заявления адвоката Виктора Януковича о том, что экс-президент Украины предполагает направиться в Израиль для лечения полученной им спортивной травмы, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "никуда, никто и никогда" перемещать его не будет.

"Я очень смутно верю в любое перемещение [Януковича] за пределы места, где находится экс-президент Украины", — сказал Матиос в эфире радио "Новое время". При этом прокурор добавил, что по системе Интерпола Янукович уже объявлен в розыск, на него выставлена соответствующая карточка.

Хотя Израиль и не является участником Интерпола, между украинскими и израильскими генпрокуратурами уже есть практика правового сотрудничества. Если будет установлен факт выезда Януковича в Израиль, то Киев "будет обязан" обратиться к официальному Иерусалиму с запросом о выдаче экс-президента, заключил Матиос.

Накануне последнего судебного заседания по делу о госизмене против Януковича, которое состоялось 5 декабря, его адвокат сообщил, что бывшему президенту Украины предложено лечение в Израиле, настолько серьезной показалась известному израильскому хирургу Эялему Аттиасу травма, полученная Януковичем.

Оболонский суд отклонил ходатайство стороны защиты экс-президента о переносе заседания. Судьи отправились в совещательную комнату для вынесения приговора экс-президенту. Какое решение они приняли, не известно до сих пор.