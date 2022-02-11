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Украина потребовала от России предоставить отчёт о деятельности вокруг её границ
11 февраля 2022, 19:00 • 80 • Политика
Украина запросила у России информацию о районах военной деятельности, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украина хочет получить данные о деятельности России около своих границ. Кулеба заявил, что Киев "официально применил механизм уменьшения опасности".
- написал Кулеба в своём Twitter.
Согалсно запросу Киева, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, даты её завершения, а также наименование военных формирований и типы вооружений.
В случае, если Россия этого не сделает, то Украина обратится к другим государствам-участникам Венского документа, дополнил Кулеба.
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