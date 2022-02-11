Украина потребовала от России предоставить отчёт о деятельности вокруг её границ

Украина запросила у России информацию о районах военной деятельности, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина хочет получить данные о деятельности России около своих границ. Кулеба заявил, что Киев "официально применил механизм уменьшения опасности".

Россия имеет 48 часов на ответ,

- написал Кулеба в своём Twitter.

Согалсно запросу Киева, Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, даты её завершения, а также наименование военных формирований и типы вооружений.

В случае, если Россия этого не сделает, то Украина обратится к другим государствам-участникам Венского документа, дополнил Кулеба.