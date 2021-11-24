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Украина потратит миллионы долларов на защиту границы от беженцев

24 ноября 2021, 18:50  •  71 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Охрана рубежей влетит Незалежной в копеечку
Украинские власти продолжают нагнетать обстановку вокруг миграционного кризиса на белорусских границах. Киев убеждает мировое сообщество, что находится в опасности и может пострадать от людей, которые пожелают проникнуть с белорусской территории в Незалежную. Для того чтобы защитить свое государство, местный кабмин даже готов пойти на существенные расходы.
Как рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, на усиление рубежей между Украиной и Белоруссией уже выделили 175 миллионов гривен. Эта сумма примерно равна 6,5 миллиона долларов. Для реализации задумки властей пришлось распечатать резервный фонд украинского государства.
Высокопоставленный незалежный отметил, что правительство решило выделить именно озвученную сумму, опираясь на подсчеты экспертов. Профильные специалисты учли реальную "угрозу" от возможных вооруженных атак на украинские земли, а также подсчитали вероятные потери от незаконных проникновений беженцев в Незалежную.
Сообщается, что примерно треть суммы уйдет на пограничную службу, а остальные деньги на содержание Нацгвардии. Шмыгаль подчеркнул, что ситуация на польско-белорусских рубежах очень сложная, и украинцам тоже нужно подумать о своей безопасности.
К слову, недавно на украино-белорусской границе началась спецоперация. Незалежные силовики заявили, что вот-вот ожидают прорыва мигрантов на украинские земли.

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