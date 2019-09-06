Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, кото...
Пенсионный возраст повысят до 70 лет, но... Коммунист и публицист о новом этапе ...
"Папаша все забрал": Путин жестко обозначил позицию о принадлежности К...
"Вы что, больные?!" Соловьев ПРИСТЫДИЛ Украину за непринятый закон
Главная / Украина

Украина потратит часть кредита от ЕБРР на покупку газа в ЕС

06 сентября 2019, 17:24  •  66 • Украина
«Нафтогаз» намерен до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
 
© РИА Новости
 

«Проект имеет общую ориентировочную стоимость в €120 млн, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом. Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в IV квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября. Отмечается, что точная дата встречи будет объявлена вскоре после проведения консультаций с представителями Украины.

В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 21:54
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
05 сентября 2019, 18:39
На Украине заявили о разрешении ситуации с экспортом яблок и груш в ЕС
06 сентября 2019, 14:09
В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
05 сентября 2019, 18:39
Украинский город Лисичанск вновь может лишиться водоснабжения
05 сентября 2019, 21:54
В ЕС призвали Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»
05 сентября 2019, 18:54
В Москве Игорь Додон обсудил вопросы поставок газа и торговли
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 09:24
Путин - о сталинском подходе к Сахалину и Курилам: Папаша все забрал и дело с концом....
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2019, 12:24
"Чей Крым?": Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос
31 августа 2019, 21:54
Где разорвало ствол индийского танка T-90
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.