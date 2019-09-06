Украина потратит часть кредита от ЕБРР на покупку газа в ЕС

«Нафтогаз» намерен до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Проект имеет общую ориентировочную стоимость в €120 млн, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом. Начало процедур закупки по вышеуказанным договорам ожидается в IV квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября. Отмечается, что точная дата встречи будет объявлена вскоре после проведения консультаций с представителями Украины.

В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.