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Украина потеряла в ПАСЕ любовницу Саакашвили и профессиональную грантоедку
16 января 2021, 20:30 • 112 • Украина
Украину всколыхнула история с заменой главы украинской делегации в ПАСЕ. Грантоедку и профессионального борца с Россией Елизавету Ясько заменили на Марию Мезенцеву, чей бойфренд-бизнесмен открыл магазины одежды в мегаполисах РФ. Чем вызвана эта замена и изменит ли это политику делегации Украины в ПАСЕ, рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.
За десять дней до открытия очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Киеве сменили главу украинской делегации. Вместо 30-летней Елизаветы Ясько рулить истеричной командой в Страсбурге отныне будет 31-летняя харьковчанка Мария Мезенцева, которую считают человеком Арсена Авакова. Сама разжалованная дама-политик настаивает: это связано с давлением офиса президента. Ходят слухи, что Ясько понизили до рядового делегата ПАСЕ по просьбе главы ОП Андрея Ермака. Который управляет не только «российским направлением», но и самим Владимиром Зеленским.
Смена руководства в украинской делегации ПАСЕ произошла со скандалом, о котором узнала вся Украина. Экс-главу делегации, гиперактивную «слугу народа» Елизавету Ясько обвинили в излишней амбициозности, плохом руководстве и предложили добровольно сложить полномочия. В ответ Ясько опубликовала несколько постов в соцсетях, обвинив своих соратников в коррупции и девальвации совести.
Впрочем, более половины членов украинской делегации все равно поддержали кандидатуру Марии Мезенцевой, еще одной молодой активистки и «слуги народа». Как выяснилось, Ясько подвели непомерные амбиции — она до последнего хотела стать ни много ни мало вице-президентом ПАСЕ. Да еще и совмещать эту должность с постом главы украинской делегации. В итоге получилось, как в сказке «О рыбаке и рыбке»: хотела стать владычицей морскою, а осталась у разбитого корыта.
Впрочем, «разбитое корыто» ждало Ясько не только в плане ее карьерных амбиций в ПАСЕ. Ранее, в декабре, она оказалась в числе граждан Украины, внесенных в черный список России. На это Ясько ответила: «В России у меня никогда не было активов. В этой вражеской стране я не была с 2014-го, и быть тем более не собираюсь». По мнению политологов, причиной занесения Ясько в черный список стало то, что именно она ранее внесла в Верховную раду и ПАСЕ проект санкционного списка, куда вошли десятки членов политической и культурной элиты РФ.
Лиза училась не только в англо-саксонских вузах, но и в МГУ — в 2013–2014 годах. Но «москалей» по традиции нынешней укроэлиты ненавидит и боится. Так, в ПАСЕ она не раз заявляла, что «украинская делегация не согласна с несправедливым возвращением России в Совет Европы. А также что «не боится нападок россиян и знает, как с ними надо общаться». Кроме разжалования в рядовые делегаты, Ясько получила оплеуху и в личной жизни — экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, летом лихо закрутивший с ней роман, в декабре остыл и прекратил с ней отношения.
Директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что в замене грантоедки Ясько на негрантоедку Мезенцеву нет ничего плохого.
Комментируя скандал, Филиндаш отметил, что Украина довольно давно перестала использовать ПАСЕ как платформу для диалога.
Эксперт указал, с 2014 года от украинской делегации в ПАСЕ не было ни одного позитивного результата, поэтому и от смены одной «служки» на другую не будет никакого вреда.
По мнению киевского политолога Владимира Воли, нынешний состав делегации в ПАСЕ выглядит менее экспрессивным в своих выступлениях, комментариях, перформансах, чем во времена Борислава Березы или Алексея Гончаренко.
По словам аналитика, резолюции в интересах Украины по вопросам прав человека, Крыма, Донбасса были приняты в силу естественных причин, ведь у Украины все еще есть союзники, и они присутствовали в зале.
Как считают аналитики, сменщица Ясько на посту главы делегации ОБСЕ вряд ли станет подарком для России. Ее первым заявлением стало: «Мы остаемся форпостом украинских интересов. Для нас Россия — страна-агрессор, с которой мы воюем седьмой год». По данным СМИ, отчим Мезенцевой — крупный авторитетный харьковский бизнесмен Виталий Федоров. Он имеет серьезные интересы в аптекарском и строительном бизнесе, а также активно лоббирует продвижение падчерицы в политике.
Кроме того, как пишут украинские СМИ, бойфренд Мезенцевой Антон Данилов в прошлом году открыл два магазина спортивной одежды в Москве и Петербурге. Это ничуть не мешало Мезенцевой публично придерживаться мейнстрима — обвинять Россию в агрессии и ездить волонтером в оккупированный ВСУ Донбасс. То есть обе дамы-политика являются чистым продуктом постмайдановской украинской политики: неформально имея опосредованные деловые или учебные связи с Россией, на публике они изо всех сил поливают ее грязью.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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