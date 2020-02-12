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Украина потеряла в Донбассе бронетехники уже больше, чем Гитлер под Сталинградом

12 февраля 2020, 18:24  •  116 • В России

АМЕРИКА ПРИДЕ – ПОРЯДОК НАВЕДЕ

Президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать американским компаниям земли на восточной границе страны, чтобы «защититься от России».

- Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес, - заявил Середа. И даже обосновал такой шаг историческими традициями: - Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить.

Это, кстати, вполне укладывается в новую национальную идею Украины – что кто-нибудь (от нынешнего кумира Бандеры до инопланетян) придет и наведет порядок, и грошей даст, и все сделает. Бандера не придет, потому все надежды на американцев. Смешно, конечно, думать, что кто-то из инвесторов всерьез рискнет зайти в воюющую саму с собой страну для приобретения актива, который нельзя вывезти.

Но ход украинских мыслей понятен.

ОБЛОМАЛИ ЗУБЫ О ДОНЕЦК И ЛУГАНСК

Министерство обороны Украины официально подсчитало количество потерь своей бронетехники в ходе боев на Донбассе в 2014—2016 годах. Озвученные цифры внушают ужас - за указанный период армия Украины лишилась в Донбассе 2 тысячи 576 бронемашин! Большая часть потерь, как подсчитали в Киеве, пришлась на боевые машины пехоты (БМП) — 1.629 единиц. Количество подбитых танков тоже внушает — 588. Замыкают "тройку лидеров" по потерям бронетранспортеры - 507.

Убийственные цифры, которые не лишний раз показывают, какого накала достигали бои на Донбассе. Для сравнения (хотя любое сравнение тут, безусловно, хромает) в самом ожесточенном сражении Второй Мировой войны - в Сталинградской битве немцы за все ее время потеряли меньше танков и бронемашин, чем Украина на Донбассе – 1.927...

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