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Украина потеряла суверенитет: Депутат Рады разложил по полочкам последствия разрыва с Россией

22 марта 2018, 14:54  •  160 • Политика
По словам Мураева, после объявленного разрыва экономических отношений Украине стоит ждать еще большего ухудшения внутренней ситуации.
Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Украина отдала свой суверенитет Белому дому и вашингтонской закулисе.
"Украина давно потеряла субъектность, к сожалению, потому что наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам и наша власть выглядит смешной", - заявил депутат в эфире украинского телевидения.
По его словам, от мира нельзя спрятать ни уровень украинской коррупции, ни событий, происходящих в Донбассе. "Нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши, но мир знает правду", - заявил депутат.
Разрыв экономического сотрудничества с Россией противоречит национальным интересам Украины, поэтому не принесет ничего, кроме негатива, заявил Мураев.
"Мы потеряем торговые отношения, мы перестанем поставлять в Россию товары с высокой добавочной стоимостью. Значит, ВВП страны сократится. Бюджет Украины тоже сократится. Значит, МВФ нам будет рассказывать о новых "необходимых" реформах, которые будут направлены на экономию расходов. Будут урезать льготы, уровень социального обеспечения наших граждан", - перечислил Мураев возможные последствия разрыва.

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