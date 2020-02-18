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Украина потеряла прокуроров в деле о крушении MH17. А русский фигурант напомнил о команде "Фас!"

18 февраля 2020, 16:24  •  53 • В мире
Все сотрудники офиса Генпрокурора Украины, которые занимались расследованием крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17, были уволены с занимаемых должностей. В Киеве заявили, что ничего особенного не произошло, идёт "обычная ротация". Сами сотрудники увидели в этом некий "заговор".
Об увольнении сразу шести сотрудников, занимавшихся расследованием, сообщила нидерландская газета NRC. По информации издания, произошло это в начале текущего года, когда в ходе антикоррупционной реформы прекратила своё существование украинская Генпрокуратура. Теперь вместо неё работает другой орган - офис Генерального прокурора.
Как отмечает NRC, увольнение якобы не может повлиять на ход судебного процесса над подозреваемыми по этому делу: вся доказательная база уже готова и работа над досье завершена.
При этом сообщается, что все шесть сотрудников Генпрокуратуры, которые были уволены в ходе реформы, должны были вместе с другими заново писать заявление о приёме на работу и проходить тестирование. Однако никто из них на работу в офис Генпрокурора так и не вернулся. И не по своей воле.
Комментируя это увольнение, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что смена следователей - "это обычная ротация, которая происходит постоянно". По его словам, несмотря на это увольнение, Украина продолжит предоставлять помощь голландской стороне в этом вопросе.

"Попал в чёрный список"

Один из уволенных сотрудников, бывший прокурор Роман Гошовский, работал над делом о крушении МН17 с самого первого дня. Однако ему даже не дали пройти тестирование, чтобы вернуться на работу в реорганизованное ведомство.
По словам Гошовского, на экзамене ему даже не позволили надеть беспроводную гарнитуру, которая была необходима для этого тестирования. Один из членов принимающей комиссии с ходу заявил Роману, что он находится в "чёрном списке" из-за конфликта с руководством. Точно так же в работе было отказано остальным пяти сотрудникам.
Гошовский утверждает, что за время расследования у них сложилась сплочённая команда. А теперь "всё разрушено". По мнению Романа, он стал "жертвой какого-то заговора", поскольку сам себя считает "абсолютно соответствующим всем требованиям", которые предъявляются прокурорам.

Россию к расследованию так и не допустили

Без малого шесть лет ведётся расследование одной из самых загадочных трагедий - крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. В результате катастрофы, напомним, погибли все, кто был в тот момент на борту, - 298 человек.
При этом международная следственная группа голословно обвинила Россию в случившемся, однако до сих пор никаких весомых аргументов и доказательств представлено не было. Зато версии и варианты развития событий множились. Москва же, напомним, решительно отклонила все обвинения.
Проблема состоит ещё и в том, что нашей стране до сих пор не предоставлен доступ к документам по делу МН17. И это несмотря на то, что о заинтересованности РФ "в проведении всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств данной авиакатастрофы, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан" говорится и в соответствующей резолюции Совбеза ООН.
В Генпрокуратуре России подтвердили, что в конце лета прошлого года к ним поступил запрос из Нидерландов с просьбой оказать помощь по данному делу.
"Из приложенных к нему документов следовало, что Совместная следственная группа подозревает в причастности к совершению данного преступления трёх граждан России", - отметили в ведомстве и напомнили, что в соответствии со статьей 61 Конституции "наши граждане не могут быть выданы другому государству", но в том случае, если они совершили преступление в другой стране, то "подлежат уголовной ответственности за свои действия в Российской Федерации по её закону".

Два месяца тишины

В ответ в октябре прошлого года Генпрокуратура России обратилась в Минюст Королевства Нидерландов и попросила передать соответствующие материалы по делу. Таким образом можно было бы открыть уголовное преследование на основании Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам.
Однако голландцы, промолчав два месяца, в конце декабря ответили отказом. Тем самым они нарушили резолюцию СБ ООН, а расследование дела о крушении малайзийского "Боинга" снова "споткнулось".
Как известно, 3 февраля текущего года правоохранительные органы Нидерландов предъявили обвинения по делу о сбитом Boeing. Среди обвиняемых те же люди, которых до этого называли основными подозреваемыми по делу. Фигурантами дела стали трое граждан России и один гражданин Украины: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Суть обвинений, которые выдвинули эксперты, работающие под началом Генпрокуратуры Нидерландов, сводится к тому, что Boeing был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук", который приписан к 53-й ракетной бригаде Вооружённых сил РФ из Курска. Именно поэтому под подозрение силовиков Нидерландов попали трое граждан России.

"Отношение Нидерландов откровенно претенциозное"

По мнению экс-секретаря Совбеза ДНР, основателя батальона "Восток" Александра Ходаковского, отношение Нидерландов к делу о крушении МН17 откровенно претенциозное, в объективном расследовании они не заинтересованы.
"Мы располагаем и фактологическим материалом, и свидетельскими показаниями о другой стороне медали, о которой Нидерланды предпочитают умалчивать, чтобы производить диктат своей версии. Они просто видят в этом выход, потому что могут интерпретировать и события, и обстоятельства в том ключе, в котором им это выгодно с точки зрения политической конъюнктуры", - сказал Ходаковский в беседе с Царьградом.
По его мнению, если принять во внимание материалы, представляемые российской стороной, то это "ударит по стройности версии", которая уже расписана в Нидерландах. Именно поэтому они и отказываются привлекать к расследованию российских специалистов.
В то же время ни о какой конкретике, публичном исследовании доказательств обвинения пока говорить не приходится, всё подаётся однобоко.

"Упорно пытаются сделать одним из обвиняемых"

По словам Ходаковского, всё дело шито белыми нитками. И это подтверждается тем, насколько упорно пытаются сделать обвиняемым его самого, несмотря на то что у Украины есть все материалы оперативно-технического характера, которые чётко показывают, что никакого отношения к крушению Boeing он не имеет.
"Украина располагала нашими телефонными переговорами, она фиксировала всё, что касается нашей жизнедеятельности на тот момент, особенно жизнедеятельности в эфире. Естественно, они прекрасно понимают, где я находился. Они знают, у них хранятся в архивах записи, все мои действия или все мои переговоры, которые я вёл, используя эфирные средства, они только по одним этим данным могут понять, что никакой причастности к тому, что происходило, к тому, что связано с этим делом, я не имею, но тем не менее упорно стараются сделать одним из обвиняемых", - заявил Ходаковский.
По его словам, все факты и обстоятельства этого дела стараются трактовать "узконаправленно", исключительно "в угоду своей версии".

"Всё будет инсценировано в угоду Западу"

По мнению Ходаковского, на первом судебном заседании, которое состоится в Гааге 9 марта, никакого решения ещё принято не будет. Однако и сейчас понятно, что характер процесса станет тенденциозным. Его главной целью будет не установление истины, а решение конкретных политических вопросов.
"Это однозначно будет не суд, конечно. Всё будет инсценировано таким образом, как угодно тем западным представителям, которые всю эту тему постоянно будируют", - заключил Александр Ходаковский.
Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.

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