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Украина потеряла право на Волынь и Галицию - польский эксперт

02 октября 2020, 17:45  •  132 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Варшаве вынашивают планы возвращения своих земель
Киев уже лишился права владеть некоторыми территориями нынешней Украины и, возможно, в какое-то время часть земель отойдет под юрисдикцию Варшавы. С таким мнением выступил польский политолог Конрад Рэнкас.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний момент у властей Польши нет планов по ирреденте. Варшава пока не намерена проводить оккупацию, однако политики думают о том, как прибрать к рукам украинские земли в момент, когда Киев окончательно потеряет власть.
Сейчас, отметил специалист, Незалежная переживает период экономической колонизации и полного разграбления ее советского промышленного потенциала англичанами, американцами и немцами. Вот и полякам, вместо того, чтобы привлекать к себе украинских заробитчан, нужно просто заполучить их заводы и фабрики.
По мнению политолога, остатки нынешней государственности Незалежной рухнут, и тогда Волынь и Восточная Галиция останутся бесхозными. Тогда они будут "нуждаться в мудром управлении", которое Варшава возложит на себя.
Территориальные претензии Польши к Украине абсолютно оправданы, убежден Рэнкас, поскольку бывшие восточные польские земли – от Буга до Подолья – "полны следов польскости, каждый камень там кричит на польском языке". На данный момент Незалежная удерживает "оккупированные" территории, но не имеет на них прав.
"Не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли", – пояснил изданию "Украина.ру" эксперт.
По его словам, "незыблемость" границ современных государств постепенно уходит в прошлое. Так, шотландцы лелеют мечту о возрождении королевства, Каталония стремится к независимости от Испании, а Ирландия хочет объединения с северными графствами, оккупированными Британией. Карта Западной Европы динамична, почему бы не быть такой и Восточной, "где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы", выразил точку зрения политолог.
Ранее экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Киев потерял Крым в не меньшей степени из-за того, что украинские власти занимались тотальным воровством и относились к полуострову, как грабители.

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