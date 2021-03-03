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Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

03 марта 2021, 09:55  •  32 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода
На Украине продолжают давать мрачные прогнозы о том, что будет с страной после запуска "Северного потока – 2". Так, бывший министр экономики Незалежной Владимир Лановой считает, что Киев лишится огромных денег.
Речь идет, по словам эксперта, о сумме в три миллиарда долларов. При этом Лановой подчеркивает, что страна не ощутит такой потери. Ведь средства "утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Экс-министр в разговоре с НСН добавил, что пострадают от этого простые люди. Государство продолжит повышать цены на газ, тепло, электричество и другие ресурсы.
Лановой считает, что уменьшить последствия запуска "Северного потока – 2" Киев просто не в состоянии. Он также утверждает, что проект ударит и по России, которая вложила в него много денег. По его словам, пострадает российская экономика, так как средства, потраченные на газопровод, могли быть распределены по-другому.
Как заключил Лановой, Москва решила заполучить независимость в вопросе перекачки газа, отказавшись от дружбы с Киевом.
При этом Незалежная и дальше продолжит закупать российское голубое топливо через посредников в Европе, а Россия будет пользоваться украинской ГТС, чтобы качать на запад газ.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев же уверяет украинцев в том, что компания готова к завершению строительства "Северного потока – 2". Однако на деле Киев столкнется с двумя серьезными проблемами: будут потеряны доходы из-за снижения газа, идущего по его трубам, а схема покупки реверсного газа станет невозможной.

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