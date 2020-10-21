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Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
21 октября 2020, 00:55 • 31 • Политика
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз на Чёрном море. Это может привести к тому, что Украина потеряет ещё несколько областей, считает депутат Госдумы от Крыма.
Украина намерена построить на Чёрном море две военно-морские базы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной раде с ежегодным посланием. Инициативу украинского лидера оценили в Госдуме.
По мнению депутата от Крыма Андрея Козенко, даже если Украина и попытается построить базы, делать она будет это на американские деньги. Также парламентарий считает, что проект столкнётся с сильным противодействием местных жителей.
Он добавил, что попытка строительства военной базы вопреки воле жителей Украины может привести к тому, что ещё ряд областей страны попытаются получить независимость от Киева.
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