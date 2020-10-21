Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО

Украина намерена построить на Чёрном море две военно-морские базы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной раде с ежегодным посланием. Инициативу украинского лидера оценили в Госдуме.

По мнению депутата от Крыма Андрея Козенко, даже если Украина и попытается построить базы, делать она будет это на американские деньги. Также парламентарий считает, что проект столкнётся с сильным противодействием местных жителей.

Перед тем как заявлять о новых милитаристических проектах жителям страны, измученной гражданской войной, лучше всё хорошо взвесить. Полагаю, что большинство жителей Украины не пожелают строительства базы НАТО, - сказал политик в интервью "Известиям".

Он добавил, что попытка строительства военной базы вопреки воле жителей Украины может привести к тому, что ещё ряд областей страны попытаются получить независимость от Киева.