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Украина потеряет ещё 8 областей: экс-депутат Рады сделал заявление

21 июля 2020, 18:00  •  146 • Политика
Украина может потерять ещё 8 областей, если произойдёт ещё один Майдан. Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сделал заявление.
По его словам, проведённые майдановскими властями реформы фактически уничтожили институт власти и правоохранительные органы в стране. Поэтому, если произойдёт новый госпереворот, Украина просто развалится на части.
У нас восемь областей в зоне риска, - предупредил бывший депутат, выступая в эфире телеканала "Наш".
Ранее Мураев заявлял, что Украина сама оказалась главным сепаратистом. Киев оттолкнул от себя Донбасс, не желая платить проживающим там людям, и сегодня никто из жителей неподконтрольных территорий не считает себя украинцем.
Напомним, что произошедший в начале 2014 года Майдан стал причиной гражданской войны на востоке Украины, которая продолжается уже седьмой год, хоть и остаётся в замороженном состоянии. Украинские власти с 2014 года взяли курс на европейскую и североатлантическую интеграцию, поддержку ультраправых движений и разрыв всех политических и экономических связей с Россией.

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