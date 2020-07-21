Украина потеряет ещё 8 областей: экс-депутат Рады сделал заявление

По его словам, проведённые майдановскими властями реформы фактически уничтожили институт власти и правоохранительные органы в стране. Поэтому, если произойдёт новый госпереворот, Украина просто развалится на части.

У нас восемь областей в зоне риска, - предупредил бывший депутат, выступая в эфире телеканала "Наш".

Ранее Мураев заявлял, что Украина сама оказалась главным сепаратистом. Киев оттолкнул от себя Донбасс, не желая платить проживающим там людям, и сегодня никто из жителей неподконтрольных территорий не считает себя украинцем.

Напомним, что произошедший в начале 2014 года Майдан стал причиной гражданской войны на востоке Украины, которая продолжается уже седьмой год, хоть и остаётся в замороженном состоянии. Украинские власти с 2014 года взяли курс на европейскую и североатлантическую интеграцию, поддержку ультраправых движений и разрыв всех политических и экономических связей с Россией.