Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А ведь Навальный победил бы...
Было у России две беды, да придумали третью!
Все идет не по плану: Трамп заявил, что гонка вооружений выходит из-под контроля
Намек понятен: В Госдепе США посоветовали сторонникам санкций против России след...
Главная / Аналитика

Украина потеряет безвиз

21 марта 2018, 06:24  •  90 • Аналитика


Украина давно стала страной, где коктейль Молотова стал средством достижения целей. Частные армии кошмарят конкурентов, национальные дружины кошмарят полицию, атошники захватывают российские ведомства, бытовые националисты пишут анонимки на русскоязычных украинцев. Период полураспада сорокамиллионной страны, президент которой корчит хорошую мину перед мировым сообществом, подходит к новому этапу. Европа, через силу поддержавшая государственный переворот и потакавшая факельным шествиям «не нацистов», все меньше сдерживает брезгливое отношение к Украине.


К счастью, в ЕС существуют адекватные политики, руководимые здравым смыслом. Именно с них в данный момент начинается новая тенденция в отношениях между Европой и Украиной. «Военное обозрение» получило любопытный инсайд – интересную информацию от парламентария из Венгрии о новых инициативах европейских государств.


В конце февраля состоялась закрытая экстренная встреча участников «Вышеградской четверки» (объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), резюмирующим решением которой стал четкий курс на разрыв соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС.


Сгоревший офис Союза венгров в Ужгороде


Причиной для срочной встречи и такого радикального решения послужили несколько инцидентов в украинском Ужгороде. Там 4 и 27 февраля «неизвестные» устроили поджоги в офисе Союза венгров. По поводу пожара 27 февраля, когда в окно офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью, лидер «Общества венгерской культуры Закарпатья» Ласло Брензович высказался однозначно.

Он назвал поджог террористическим актом, явившемся результатом антивенгерской кампании, проводимой украинскими СМИ, а также укрепления позиций экстремистов с легкой руки Киева.


Ласло Брензович и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан


Сразу же после инцидента МИД Венгрии сделал однозначное заявление: «Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в её западной половине».

Причин для такой инициативы у венгерского правительства достаточно. На протяжении всего периода существования майданной власти на Украине венгерский вопрос поднимался достаточно часто. Украина, вторя Румынии, начала крестовой поход на венгров Закарпатья, урезая их в изучении родного языка.

Речь идет о новом законе об образовании, согласно которому дети в школах и вузах должны обучаться исключительно на украинском языке. Принятие этого закона парламентом Украины вызвало большую волну протеста среди членов «Вышеградской четверки», вылившуюся в громкие заявления на международном уровне. Украинская власть как будто всего этого не заметила, продолжив усугублять отношения со странами ЕС, куда так стремится. Странная «интеграция», очень все это по-украински.

Таким образом, можно видеть логичное раздражение европейских государств от распространяющегося на Украине националистического экстремизма, силами которого у руля страны оказалась новая власть. Если «Вышеградской группе» удастся привести свои планы в жизнь и риторика Евросоюза по отношению к беспределу на Украине изменится, может быть, это будет начало конца американского эксперимента в югославском духе над незалежной. И тогда в стране начнутся перемены к лучшему. Может быть, слухи о безвременной кончине старой Европы окажутся беспочвенными. Очень хочется в это верить.
Автор: Мокей Русинов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 10:54
Вучич сдаёт Косово за европейскую морковку для ослика
20 марта 2018, 23:54
Способен ли Трамп уничтожить Всемирную торговую организацию?
20 марта 2018, 10:54
Народный выбор и конец эпохи многопартийности в России

Загрузка...
21 марта 2018, 06:24
«Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали
20 марта 2018, 10:54
Десталинизация разрушит Россию
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 марта 2018, 02:54
«Это событие перевернёт нашу жизнь»: чего ждут крымчане от открытия моста через Керче...
21 марта 2018, 03:09
Намек понятен: В Госдепе США посоветовали сторонникам санкций против России следить з...
21 марта 2018, 03:09
Проще закупать газ у России: Американцев возмутила торговая политика США
21 марта 2018, 03:09
Госдеп открыто пригрозил строителям "Северного потока - 2"
21 марта 2018, 03:09
"Как тебе такое, Илон Маск?": Водитель на Урале устроил ледяной "форса...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
16 марта 2018, 02:54
Савченко после допроса в Киеве обратилась с прошением к Путину
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
16 марта 2018, 09:24
Спасибо, Тереза!
15 марта 2018, 19:39
По правительству Великобритании нанесен мощный удар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.