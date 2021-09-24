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Украина потеряет армию, если открыто нападёт на Донбасс - военный эксперт

24 сентября 2021, 23:55  •  70 • Политика
Украина рискует потерять армию, если открыто нападёт на Донбасс, считает военный эксперт. Он заявил, что украинские националисты довели ВСУ до состояния раскола.
Такое мнение в пятницу озвучил доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, в рядах украинской армии есть жёсткий конфликт между обычными частями и вооружёнными подразделениями националистов (террбаты). Уже известны случаи, когда украинские военные вступали в бой с боевиками из батальонов территориальной обороны. А также случаи, когда те расстреливали украинских солдат, не желающих воевать.
Если Киев развернёт широкомасштабное наступление на Донбасс, то украинские силовики начнут переходить на сторону ДНР и ЛНР, полагает эксперт.
ВСУ, как показал опыт Крыма, сильно сопротивляться не станут. Скорее всего, они по большей части начнут переходить на нашу сторону,
- отметил Сивков, выступая на YouTube-канале "Sputnik на русском".
Отметим, что в настоящий момент гражданская война в Донбассе находится в стадии замороженного конфликта. Украинская армия практически каждый день обстреливает неподконтрольные территории, однако попыток перейти в наступление не предпринимает. Россия уже возбудила несколько уголовных дел против украинских военных, которые целенаправленно стреляют по мирным жителям и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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