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Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией
24 июля 2019, 00:54 • 55 • Украина
Погранслужба Украины установила комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска на границах с Россией и Молдавией.
© Павел Паламарчук РИА Новости
«Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что делегация из США проверила работоспособность аппаратуры и передала её украинской стороне.
Комплексы установили в пунктах пропуска «Большая Писаревка» и «Николаевка» на границе с Россией и в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдавией.
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