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Украина посоветовала Германии не учить её жизни
28 октября 2021, 19:10 • 59 • Украина
В конце концов, Донбасс стал полигоном, на котором украинские военные «резвятся» с новым вооружением, подаренным западными соседями. Несколько дней назад, например, ВСУ с помпой сообщили о первом применении турецкого беспилотника Bayraktar. Плевать они хотели, что дроны, согласно минским соглашениям, могут использовать только сотрудники ОБСЕ для наблюдения. Вот захотели и уничтожили с его помощью одно из орудий ополченцев.
Европа такой жест не оценила. Видать, хочет уже закрыть этот конфликт. Более того, Германия осудила самоуправство Киева, призвав обе стороны держать свои орудия в чехлах.
Ох, как и бомбануло у Киева! Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник чуть ли не ядом брызгал от возмущения, призывая своих немецких коллег засунуть обратно в папку свои недовольства, а лучше «поставить Москву на место». Мол, боевыми дронами ВСУ оборонялись. От кого? Не ясно, но факт нарушения налицо. Хотя оно уже далеко не первое и совсем не последнее.
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