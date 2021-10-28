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Украина посоветовала Германии не учить её жизни

28 октября 2021, 19:10  •  59 • Украина
Судя по всему, только Россия еще верит, что нормандский формат переговоров по разруливанию многолетнего конфликта на юго-востоке Украины может привести к результату. Остальные же участники «минской четверки» либо занимают пассивную позицию, либо вовсе усугубляют обстановку на Донбассе и сеют смуту в рядах коллег.



Да, мир тут будет еще не скоро. Не нужен он украинскому правительству от слова совсем, ведь именно на войне строится большая часть их взаимоотношений с Западом. По сути, это главный аргумент, который позволяет властям страны клянчить деньги у Европы и США, это и геополитический пассаж, которым пользуется и Киев, и Запад.

В конце концов, Донбасс стал полигоном, на котором украинские военные «резвятся» с новым вооружением, подаренным западными соседями. Несколько дней назад, например, ВСУ с помпой сообщили о первом применении турецкого беспилотника Bayraktar. Плевать они хотели, что дроны, согласно минским соглашениям, могут использовать только сотрудники ОБСЕ для наблюдения. Вот захотели и уничтожили с его помощью одно из орудий ополченцев.

Европа такой жест не оценила. Видать, хочет уже закрыть этот конфликт. Более того, Германия осудила самоуправство Киева, призвав обе стороны держать свои орудия в чехлах.

Ох, как и бомбануло у Киева! Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник чуть ли не ядом брызгал от возмущения, призывая своих немецких коллег засунуть обратно в папку свои недовольства, а лучше «поставить Москву на место». Мол, боевыми дронами ВСУ оборонялись. От кого? Не ясно, но факт нарушения налицо. Хотя оно уже далеко не первое и совсем не последнее.

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