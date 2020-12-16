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Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной

16 декабря 2020, 03:40  •  95 • Политика
Украинский депутат рассказал, кто может стать новым лидером страны. По его словам, неплохие шансы имеет экс-премьер Азаров, но пока неясно, нужно ли ему это всё.
Новым президентом Украины после Владимира Зеленского может стать экс-премьер страны Николай Азаров. Такое мнение высказал депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.
Он пояснил, что Азаров обладает всеми необходимыми качествами для занятия должности главы украинского государства. Во-первых, он обладает необходимым авторитетом. Во-вторых, он профессионал высочайшего уровня.
Вопрос заключается в другом: готов ли он на активную политическую деятельность, которая в этих условиях будет непростой. Всё на 80% зависит от него лично - действий, возможностей, желания принимать активное участие в политической жизни Украины, - цитирует Nation News слова депутата.
Парламентарий добавил, что ещё одной трудностью на пути к политическому олимпу является повальный скептицизм украинских избирателей. Они уже давно перестали верить кому-либо.
Напомним, что рейтинг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает. За год управления государством он не оправдал надежд избирателей, лишившись поддержки большей части страны.
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