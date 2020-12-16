Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной

Новым президентом Украины после Владимира Зеленского может стать экс-премьер страны Николай Азаров. Такое мнение высказал депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он пояснил, что Азаров обладает всеми необходимыми качествами для занятия должности главы украинского государства. Во-первых, он обладает необходимым авторитетом. Во-вторых, он профессионал высочайшего уровня.

Вопрос заключается в другом: готов ли он на активную политическую деятельность, которая в этих условиях будет непростой. Всё на 80% зависит от него лично - действий, возможностей, желания принимать активное участие в политической жизни Украины, - цитирует Nation News слова депутата.

Парламентарий добавил, что ещё одной трудностью на пути к политическому олимпу является повальный скептицизм украинских избирателей. Они уже давно перестали верить кому-либо.

Напомним, что рейтинг нынешнего президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает. За год управления государством он не оправдал надежд избирателей, лишившись поддержки большей части страны.