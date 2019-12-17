Украина после парижского саммита: что показала встреча «четверки» • 90 • Аналитика

«Зрады не было»

Украинская делегация, проявив свое двуличие, прибыла на саммит «четверки» не для того, чтобы договариваться о порядке выполнения Минских соглашений, а для того, чтобы продемонстрировать свое несогласие с основными положениями соглашений и попытаться их изменить. Это было сделано несмотря на предварительное согласование Украиной итогового документа, подтверждающего соглашения неизменными.



Украина, не добившись изменений ни по одному пункту соглашений, тем не менее ушла от выполнения требований России, Германии и Франции по разведению войск по всей линии фронта, считает себя выигравшей стороной, и Аваков подтвердил это своей фразой: «Зрады не было».





При выступлении на итоговой пресс-конференции Зеленский выглядел жалко и подавленно, не говорил для участников саммита и журналистов, а неуклюже оправдывался перед украинской оппозицией и стоящими за ней радикалами — оправдывался в том, что он пытался отстоять изменения соглашений, но его не поняли, и с мнением «старших товарищей» пришлось согласиться.



Вернувшись после саммита, команда Зеленского вместо подготовки мероприятий по выполнению подписанных в Париже итоговых документов начала массированную кампанию по обоснованию невозможности их выполнения и подготовке материалов по изменению соглашений, где главным вопросом они видят передачу границы под контроль Украины до политического урегулирования на Донбассе.



Путин еще на саммите нарисовал Зеленскому свои «красные линии»: никакие изменения соглашений недопустимы и Зеленскому не стоит подыгрывать украинским радикалам, а после саммита российский президент подчеркнул невозможность передачи контроля границы, так как это будет резня и зачистка населения Донбасса, как было в югославской Сребренице. По тону российского лидера было видно, что он не отступит от нарисованных им «красных линий».



Действия украинских властей говорят о том, что они не собираются выполнять подписанные в Париже документы и ищут поводы для ревизии Минских соглашений, обосновывая это тем, что они нереализуемы. Главным виновником считают подписавшего соглашения Порошенко и даже рассматривают возможность возбуждения против него уголовного дела по статье «Государственная измена». Действия Зеленского, направленные на торпедирование минского процесса, неприемлемы для других его участников, и если украинские власти будут продолжать в том же духе, то намеченная через четыре месяца встреча может и не состояться.



Зеленский несамостоятелен в принятии решений

После саммита стало окончательно понятно, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, сам ничего не решает, панически боится радикалов и готов идти на любые уступки оппозиции и олигархам, жестко отстаивающим продолжение войны до победного конца и безоговорочной подчиненности американцам.



Зеленский, будучи новичком в украинской политике, после выборов стал частью украинской элиты и вынужден играть по правилам, давно установленным для нее американскими демократами. Он может проводить только политику мейнстрима (на Запад и дальше от России), другой ему никто не позволит. Это никак не зависит от пожеланий самого президента, он игрушка в чужих руках и, похоже, уже понял это и смирился.



Зеленский со всех сторон окружен людьми, которые видят дальнейшее существование Украины как антипода России и настроены против установления мира на Донбассе. Реальных сил, способных остановить войну, сегодня на Украине нет, а США, спровоцировавшие эту войну, пока что в состоянии разжигать ее дальше, и война будет продолжаться. Пока страной правит прозападная элита, никаких изменений не будет. Зеленский слишком слаб для решения вопросов мира и войны, ему остается только имитировать стремление к миру, что он успешно и делает.



На Украине нет сил, стремящихся к миру

Украинская элита и бизнес представлены только людьми прозападной ориентации, они консолидированы в своем стремлении интегрировать страну в евроатлантические структуры и делают все возможное для реализации этого магистрального пути.



Небольшая группа вокруг Медведчука позиционирует себя как бы «пророссийской», но это видимость, они такие же прозападные, просто их бизнес-интересы лежат в России и не более того. Эта группа не пользуется никаким авторитетом в украинской политике и бизнесе. Возможности ее ограничены и она практически не влияет на политические процессы на Украине. Медведчук и его партия ОПЗЖ, несмотря на поддержку российских властных структур, игнорируется практическими всеми центральными и региональными элитами и постепенно становится изгоем в украинской политике. Имеющаяся поддержка лишь незначительной части населения Юго-востока недостаточна для завоевания необходимого политического веса.



Противостояние в олигархате между Коломойским с вошедшим с ним в альянс Аваковым и группой Сороса — Пинчука смещается в пользу последних. Через массово внедренных и расставленных в государственные структуры управления «соросят» государственный механизм направляется на реализацию интересов американских демократов и умелую организацию противодействия инициативам Евросоюза и России.





Украиной управляют внешние силы

Объективно ситуация на Украине складывается неблагоприятно для установления мира и реализации интересов Евросоюза и России. Для всех заинтересованных сторон Украина — всего лишь механизм реализации их интересов. Для США она как нож в подбрюшье России, для европейцев как механизм контроля транзита газа и давления на Россию и Польшу, для России как часть исторических земель, подлежащих возвращению в российскую сферу влияния.



США и Евросоюз меньше всего волнует судьба Украины и Донбасса, для европейцев минский процесс — это возможность противостоять давлению США и не допустить американцев во вмешательство в европейские дела. Поэтому они сделают все возможное, чтобы не позволить Зеленскому сорвать минский переговорный процесс, и будут до последнего сохранять этот формат, который, по сути, является ширмой для решения совершенно других вопросов.



Зеленскому на саммите дали испытательный срок в четыре месяца, по всей видимости, потому, что в марте должен вступить в строй «Северный поток 2», который очень важен для Европы и России в противостоянии с Соединенными Штатами. После этого разговор с Зеленским может быть уже совершенно другим, главный козырь у него уйдет, и ему придется более внимательно прислушиваться к рекомендациям участников переговоров.



Зеленский — маленький винтик в украинской системе правления

Давление на Зеленского извне и противостояние внутри Украины не дают ему проводить сколько-нибудь взвешенную политику. Помимо своей воли он встроен в сегодняшнюю ориентированную на Запад политическую систему Украины и является маленьким винтиком в ней. Малейшее движение не в ту сторону выбросит его из системы, и он быстро лишится своего поста, на котором он оказался по случаю.



Зеленский будет продолжать имитировать стремление к миру, а фактически всеми силами торпедировать Минские соглашения. Остановить падение Украины может только полный снос действующей элиты и глобальная зачистка радикалов, внутренних и внешних сил для этого пока нет. Война на Донбассе будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены причины, которые зависят не только от Украины.



Самая тяжелая ситуация с Донбассом, ему предстоит дальше нести свой крест. Он помимо своей воли оказался одним из значимых элементов в противостоянии глобальных игроков, и его судьба зависит от разрешения многих вопросов далеко за пределами Украины. Существующие опасения, что Россия «сольет» Донбасс, необоснованны, этого никогда не произойдет, поскольку он является геостратегическим ресурсом России и потерять его великой державе недопустимо. Украинская делегация, проявив свое двуличие, прибыла на саммит «четверки» не для того, чтобы договариваться о порядке выполнения Минских соглашений, а для того, чтобы продемонстрировать свое несогласие с основными положениями соглашений и попытаться их изменить. Это было сделано несмотря на предварительное согласование Украиной итогового документа, подтверждающего соглашения неизменными.Украина, не добившись изменений ни по одному пункту соглашений, тем не менее ушла от выполнения требований России, Германии и Франции по разведению войск по всей линии фронта, считает себя выигравшей стороной, и Аваков подтвердил это своей фразой: «Зрады не было».При выступлении на итоговой пресс-конференции Зеленский выглядел жалко и подавленно, не говорил для участников саммита и журналистов, а неуклюже оправдывался перед украинской оппозицией и стоящими за ней радикалами — оправдывался в том, что он пытался отстоять изменения соглашений, но его не поняли, и с мнением «старших товарищей» пришлось согласиться.Вернувшись после саммита, команда Зеленского вместо подготовки мероприятий по выполнению подписанных в Париже итоговых документов начала массированную кампанию по обоснованию невозможности их выполнения и подготовке материалов по изменению соглашений, где главным вопросом они видят передачу границы под контроль Украины до политического урегулирования на Донбассе.Путин еще на саммите нарисовал Зеленскому свои «красные линии»: никакие изменения соглашений недопустимы и Зеленскому не стоит подыгрывать украинским радикалам, а после саммита российский президент подчеркнул невозможность передачи контроля границы, так как это будет резня и зачистка населения Донбасса, как было в югославской Сребренице. По тону российского лидера было видно, что он не отступит от нарисованных им «красных линий».Действия украинских властей говорят о том, что они не собираются выполнять подписанные в Париже документы и ищут поводы для ревизии Минских соглашений, обосновывая это тем, что они нереализуемы. Главным виновником считают подписавшего соглашения Порошенко и даже рассматривают возможность возбуждения против него уголовного дела по статье «Государственная измена». Действия Зеленского, направленные на торпедирование минского процесса, неприемлемы для других его участников, и если украинские власти будут продолжать в том же духе, то намеченная через четыре месяца встреча может и не состояться.После саммита стало окончательно понятно, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, сам ничего не решает, панически боится радикалов и готов идти на любые уступки оппозиции и олигархам, жестко отстаивающим продолжение войны до победного конца и безоговорочной подчиненности американцам.Зеленский, будучи новичком в украинской политике, после выборов стал частью украинской элиты и вынужден играть по правилам, давно установленным для нее американскими демократами. Он может проводить только политику мейнстрима (на Запад и дальше от России), другой ему никто не позволит. Это никак не зависит от пожеланий самого президента, он игрушка в чужих руках и, похоже, уже понял это и смирился.Зеленский со всех сторон окружен людьми, которые видят дальнейшее существование Украины как антипода России и настроены против установления мира на Донбассе. Реальных сил, способных остановить войну, сегодня на Украине нет, а США, спровоцировавшие эту войну, пока что в состоянии разжигать ее дальше, и война будет продолжаться. Пока страной правит прозападная элита, никаких изменений не будет. Зеленский слишком слаб для решения вопросов мира и войны, ему остается только имитировать стремление к миру, что он успешно и делает.Украинская элита и бизнес представлены только людьми прозападной ориентации, они консолидированы в своем стремлении интегрировать страну в евроатлантические структуры и делают все возможное для реализации этого магистрального пути.Небольшая группа вокруг Медведчука позиционирует себя как бы «пророссийской», но это видимость, они такие же прозападные, просто их бизнес-интересы лежат в России и не более того. Эта группа не пользуется никаким авторитетом в украинской политике и бизнесе. Возможности ее ограничены и она практически не влияет на политические процессы на Украине. Медведчук и его партия ОПЗЖ, несмотря на поддержку российских властных структур, игнорируется практическими всеми центральными и региональными элитами и постепенно становится изгоем в украинской политике. Имеющаяся поддержка лишь незначительной части населения Юго-востока недостаточна для завоевания необходимого политического веса.Противостояние в олигархате между Коломойским с вошедшим с ним в альянс Аваковым и группой Сороса — Пинчука смещается в пользу последних. Через массово внедренных и расставленных в государственные структуры управления «соросят» государственный механизм направляется на реализацию интересов американских демократов и умелую организацию противодействия инициативам Евросоюза и России.Объективно ситуация на Украине складывается неблагоприятно для установления мира и реализации интересов Евросоюза и России. Для всех заинтересованных сторон Украина — всего лишь механизм реализации их интересов. Для США она как нож в подбрюшье России, для европейцев как механизм контроля транзита газа и давления на Россию и Польшу, для России как часть исторических земель, подлежащих возвращению в российскую сферу влияния.США и Евросоюз меньше всего волнует судьба Украины и Донбасса, для европейцев минский процесс — это возможность противостоять давлению США и не допустить американцев во вмешательство в европейские дела. Поэтому они сделают все возможное, чтобы не позволить Зеленскому сорвать минский переговорный процесс, и будут до последнего сохранять этот формат, который, по сути, является ширмой для решения совершенно других вопросов.Зеленскому на саммите дали испытательный срок в четыре месяца, по всей видимости, потому, что в марте должен вступить в строй «Северный поток 2», который очень важен для Европы и России в противостоянии с Соединенными Штатами. После этого разговор с Зеленским может быть уже совершенно другим, главный козырь у него уйдет, и ему придется более внимательно прислушиваться к рекомендациям участников переговоров.Давление на Зеленского извне и противостояние внутри Украины не дают ему проводить сколько-нибудь взвешенную политику. Помимо своей воли он встроен в сегодняшнюю ориентированную на Запад политическую систему Украины и является маленьким винтиком в ней. Малейшее движение не в ту сторону выбросит его из системы, и он быстро лишится своего поста, на котором он оказался по случаю.Зеленский будет продолжать имитировать стремление к миру, а фактически всеми силами торпедировать Минские соглашения. Остановить падение Украины может только полный снос действующей элиты и глобальная зачистка радикалов, внутренних и внешних сил для этого пока нет. Война на Донбассе будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены причины, которые зависят не только от Украины.Самая тяжелая ситуация с Донбассом, ему предстоит дальше нести свой крест. Он помимо своей воли оказался одним из значимых элементов в противостоянии глобальных игроков, и его судьба зависит от разрешения многих вопросов далеко за пределами Украины. Существующие опасения, что Россия «сольет» Донбасс, необоснованны, этого никогда не произойдет, поскольку он является геостратегическим ресурсом России и потерять его великой державе недопустимо. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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