Украина пошла на бойкот ПАСЕ. Пока игнорирует только сессию

Как пишет Яремко, пока Киев "не имеет другой возможности" реагировать на то, как ПАСЕ нарушает собственные принципы. Более того, по словам депутата, Киев столкнулся "с откровенным игнорированием интересов".

Как результат, Украина решила пойти на бойкот ПАСЕ. Но, правда, не постоянный, а только на одну сессию - ближайшую.

"Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", - резюмировал Яремко в сообщении, отметив, что такое решение поддержало большинство фракций Рады.

По словам Яремко, пока украинская делегация будет разрабатывать план "восстановления доверия" к ассамблее. Он будет обсуждаться с другими членами Совета Европы. Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался всячески этому помешать. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.