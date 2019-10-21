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Украина поручила «восстанавливать Донбасс» опытному клоуну

21 октября 2019, 21:24  •  137 • В России

Украинский комик и бывший участник КВН, актер, сыгравший бездну комедийных ролей визуально, известен всем русскоязычным телезрителям. Своим новым назначением Сергей Сивохо похвастался в «Фейсбуке», который украинские власти традиционно используют для управления страной еще со времен Порошенко. И при Зеленском, как видим, эта традиция не прервалась.

Своим новым назначением Сергей Сивохо похвастался в «Фейсбуке». Фото: facebook.com/sivokho

На первый взгляд, назначение отдает безумием, но если покопаться в биографии героя «Шоу Долгоносиков», «ОСП-студии» и «Счастливы вместе», выяснится, что Сивохо - коренной донецкий. То есть, родители у него тоже с Донбасса.

Сивохо играл в команде КВН "Дрим тим". Фото: Первый канал

В Донецке Сергей выучился на металлурга, потом на предпринимателя, а потом уехал в Киев - веселить людей по всему «русскому миру». Интересно, Донбасс он будет восстанавливать только с одной стороны фронта или все-таки поинтересуется - как дела в родном Донецке? Кстати, не исключено, неожиданное развитие событий. Шутнику всегда дозволено больше, чем кесарю.

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