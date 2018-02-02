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Украина попросит у США прислать оккупационные войска

02 февраля 2018, 22:39  •  197 • В мире
Зачем министр обороны Украины Степан Полторак приехал на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом
Степан Полторак находится в зарубежном турне по странам-кредиторам Киева. Вслед за Германией, где он обсуждал с представителями Европейского центра исследований по вопросам безопасности имени Джорджа Маршалла вопросы военной реформы на Украине и "обеспечения гражданско-демократического контроля над оборонным ведомством", он отправился в Соединенные Штаты.
Обещанные "джавелины" никак не дойдут
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Среди стоящих на повестке дня ключевых вопросов, которые будут обсуждаться Мэттисом с Полтораком, - поставки на Украину американского летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ожидается, что ПТРК прибудут на Украину в течение ближайшего полугода. Отметим, что у "джавелинов", как и любого другого оружия, есть как свои плюсы, так и свои минусы. Вопреки надеждам Украины, они не способны переломить ход войны, но сделать ее куда более ожесточенной и кровопролитной - вполне. В любом случае, сам факт поставок американцами Киеву вооружения и техники свидетельствует о том, что в Вашингтоне не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
Визит Полторака в Вашингтон вслед за явно инспекционной поездкой американского представителя Курта Волкера по Украине и его встречи с начальником генерального штаба ВСУ Виктором Муженко свидетельствует о наличии определенных теневых соглашений, легитимизирующих фактическую оккупацию территории Украины Соединёнными Штатами.
Президент Украины Пётр Порошенко и представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Фото: www.globallookpress.com
Оккупация под видом учений
29 января стало известно, что президент Незалежной Пётр Порошенко подписал документ, узаконивший пребывание на украинской территории иностранных военнослужащих. Мотивируется это проведением совместных украино-американских учений Rapid Trident-2018 и Sea Breeze-2018, а также многонациональных учений "Светлая лавина-2018" и "Чистое небо-2018".
Втянут ли Россию в большой конфликт на Донбассе?
Однако тут же встает вопрос, что помешает военному контингенту НАТО по окончании учений остаться на территории Украины? Так, Яворовский полигон во Львовской области уже фактически превращен в пункт базирования американских, канадских и британских военных инструкторов, которые проводят там обучение украинских военнослужащих. А в Очакове (Николаевская область) в 2017 году ВМС США приступили к строительству собственного морского оперативного центра. Ожидается, что оттуда американцы будут осуществлять разведывательный контроль за российским Черноморским флотом, вести планирование и подготовку различных операций, в том числе диверсионного характера.
Таким образом, подоплёка визита Полторака в Вашингтон не вызывает сомнений: Украина превращается в военный плацдарм США. При этом вопрос о присоединении Украины к НАТО, очевидно, всерьез обсуждать никто не собирается. США необходимо, чтобы территория украинского государства оставалась зоной политического хаоса, нестабильности, социальной напряженности и перманентной войны с Россией. За дровами в костер которой по поручению Порошенко и направился Полторак.
Павленко Дмитрий

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