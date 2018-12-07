Украина попросит о выдаче Януковича в случае его лечения в Израиле

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в случае, если бывший украинский президент Виктор Янукович отправится на лечение в Израиль, Киев обратится к израильской стороне с запросом о его выдаче.

Об этом Матиос сказал в эфире радио «Новое время».

По его словам, Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, однако Израиль не является участником этой международной организации.

Он добавил, что у Генпрокуратуры Украины есть опыт международного правового сотрудничества с Израилем.

«Если произойдёт факт [выезда Януковича в Израиль], мы обязаны обратиться [к правительству этой страны]», — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, ранее приглашённый адвокатами израильский врач Эяль Аттиас предложил провести обследование и дальнейшее лечение Януковича в клинике Израиля.

Сайт kp.ru передавал, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.