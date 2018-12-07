|
Украина попросит о выдаче Януковича в случае его лечения в Израиле
07 декабря 2018, 18:39 • 68 • Украина
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в случае, если бывший украинский президент Виктор Янукович отправится на лечение в Израиль, Киев обратится к израильской стороне с запросом о его выдаче.
Reuters
Об этом Матиос сказал в эфире радио «Новое время».
По его словам, Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, однако Израиль не является участником этой международной организации.
Он добавил, что у Генпрокуратуры Украины есть опыт международного правового сотрудничества с Израилем.
«Если произойдёт факт [выезда Януковича в Израиль], мы обязаны обратиться [к правительству этой страны]», — сказал он.
Как сообщает РИА Новости, ранее приглашённый адвокатами израильский врач Эяль Аттиас предложил провести обследование и дальнейшее лечение Януковича в клинике Израиля.
Сайт kp.ru передавал, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
30 ноября 2018, 19:24
|
03 декабря 2018, 06:12
|
06 декабря 2018, 07:09
|
05 декабря 2018, 18:09
|
01 декабря 2018, 00:24
|
02 декабря 2018, 02:24
|
03 декабря 2018, 04:24