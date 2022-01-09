Украина попросила у США ракеты Stinger • 100 • Украина

В США обсуждают немедленную поставку на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух» Stinger. Об этом сообщает NBC и Washington Post, со ссылкой на источники в администрации президента США.



Отмечается, что с просьбой организовать поставку именно этих ПЗРК обратилась Украина. Украинские официальные лица считают, что ракеты Stinger помогут военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.



Сейчас США обсуждают этот вопрос со своими союзниками по НАТО.



Кроме того, Администрация Байдена подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев. Украинские власти надеются, что в США одобрят дополнительную помощь.



Американское издание Washington Post уточняет, что Администрация президента Джо Байдена рассматривает сценарий с партизанской войной на Украине.



Как говорится в материале, в США отлично понимают, что в случае «вторжения РФ» украинская армия однозначно проиграет, так как ее силы несопоставимы с возможностями Москвы.



«В военном плане украинская армия не идет ни в какое сравнение с российскими войсками, но она на 50% больше, чем силы, которыми располагала Украина в 2014 году, когда Россия захватила Крым. Кроме того, источники сообщили, что около 500 000 украинцев прошли некоторую подготовку в ополчении с 2014 года и что, по меньшей мере, миллион единиц оружия находится в частных руках», — пишет Washington Post.



Источники издания высказали предположение, что администрация Байдена предполагает развитие событий на Украине по сценарию Ирака или Афганистана, указав, что американские власти, планируя переброску войск в эти страны, совершенно не учли возможную предстоящую изнурительную, изнуряющую войну с партизанским движением, что привело к проблемам.



По данным издания, сейчас на Украине около 150 представителей сил специальных операций США консультируют украинцев в составе военной американской группы. Кроме того, у ЦРУ также есть военизированное подразделение, имеющее опыт организации мятежей в Афганистане и Сирии.



Другими словам, США планируют заняться поддержкой «партизанских» отрядов, которые, по их мнению, неизбежно возникнут, если Украина будет захвачена.



В то же время, по информации издания «Радио Свобода» со ссылкой на брифинг пресс-службы Госдепа с представителями СМИ, в ведомстве заявили, что несмотря на то, что тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов Stinger поднималась в правительстве Соединенных Штатов, пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине.



«Вначале "Джавелины", теперь "Стингеры", но ведь это вооружение, рассчитанное на ведение военных действий вдолгую. Они и впрямь уверены в партизанщину и изматывающую оборону? Прав был Лавров — ДБЬ», — возмущаются украинцы в сосцести.



Напомним, в 2021 году США передали Киеву 30 единиц противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 180 ракет к ним. Ограничений насчёт того, где именно на Украине их можно применять, нет.



США поставляют Украине Javelin с 2018 года. Первую партию из 37 комплексов и 200 ракет Вашингтон передал Киеву весной 2018 года. Летом 2020 года американцы прислали на Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним на общую сумму 27 миллионов долларов:10 пусковых установок и 150 ракет.



7 декабря комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил $300 млн военной помощи для Украины.

В США обсуждают немедленную поставку на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух» Stinger. Об этом сообщает NBC и Washington Post, со ссылкой на источники в администрации президента США.Отмечается, что с просьбой организовать поставку именно этих ПЗРК обратилась Украина. Украинские официальные лица считают, что ракеты Stinger помогут военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.Сейчас США обсуждают этот вопрос со своими союзниками по НАТО.Кроме того, Администрация Байдена подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев. Украинские власти надеются, что в США одобрят дополнительную помощь.Американское издание Washington Post уточняет, что Администрация президента Джо Байдена рассматривает сценарий с партизанской войной на Украине.Как говорится в материале, в США отлично понимают, что в случае «вторжения РФ» украинская армия однозначно проиграет, так как ее силы несопоставимы с возможностями Москвы.«В военном плане украинская армия не идет ни в какое сравнение с российскими войсками, но она на 50% больше, чем силы, которыми располагала Украина в 2014 году, когда Россия захватила Крым. Кроме того, источники сообщили, что около 500 000 украинцев прошли некоторую подготовку в ополчении с 2014 года и что, по меньшей мере, миллион единиц оружия находится в частных руках», — пишет Washington Post.Источники издания высказали предположение, что администрация Байдена предполагает развитие событий на Украине по сценарию Ирака или Афганистана, указав, что американские власти, планируя переброску войск в эти страны, совершенно не учли возможную предстоящую изнурительную, изнуряющую войну с партизанским движением, что привело к проблемам.По данным издания, сейчас на Украине около 150 представителей сил специальных операций США консультируют украинцев в составе военной американской группы. Кроме того, у ЦРУ также есть военизированное подразделение, имеющее опыт организации мятежей в Афганистане и Сирии.Другими словам, США планируют заняться поддержкой «партизанских» отрядов, которые, по их мнению, неизбежно возникнут, если Украина будет захвачена.В то же время, по информации издания «Радио Свобода» со ссылкой на брифинг пресс-службы Госдепа с представителями СМИ, в ведомстве заявили, что несмотря на то, что тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов Stinger поднималась в правительстве Соединенных Штатов, пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине.«Вначале "Джавелины", теперь "Стингеры", но ведь это вооружение, рассчитанное на ведение военных действий вдолгую. Они и впрямь уверены в партизанщину и изматывающую оборону? Прав был Лавров — ДБЬ», — возмущаются украинцы в сосцести.Напомним, в 2021 году США передали Киеву 30 единиц противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 180 ракет к ним. Ограничений насчёт того, где именно на Украине их можно применять, нет.США поставляют Украине Javelin с 2018 года. Первую партию из 37 комплексов и 200 ракет Вашингтон передал Киеву весной 2018 года. Летом 2020 года американцы прислали на Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним на общую сумму 27 миллионов долларов:10 пусковых установок и 150 ракет.7 декабря комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил $300 млн военной помощи для Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



100 Источник Похожие новости Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан «Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана Россия не позволит Украине вступить в НАТО, — экс-советник Ющенко Молдова – европейский чемпион по депопуляции Новости партнеров