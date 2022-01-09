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Украина попросила у США ракеты Stinger

09 января 2022, 19:10  •  100 • Украина

В США обсуждают немедленную поставку на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух» Stinger. Об этом сообщает NBC и Washington Post, со ссылкой на источники в администрации президента США.

Отмечается, что с просьбой организовать поставку именно этих ПЗРК обратилась Украина. Украинские официальные лица считают, что ракеты Stinger помогут военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас США обсуждают этот вопрос со своими союзниками по НАТО.

Кроме того, Администрация Байдена подготовила новый пакет дополнительной военной помощи для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев. Украинские власти надеются, что в США одобрят дополнительную помощь.

Американское издание Washington Post уточняет, что Администрация президента Джо Байдена рассматривает сценарий с партизанской войной на Украине.

Как говорится в материале, в США отлично понимают, что в случае «вторжения РФ» украинская армия однозначно проиграет, так как ее силы несопоставимы с возможностями Москвы.

«В военном плане украинская армия не идет ни в какое сравнение с российскими войсками, но она на 50% больше, чем силы, которыми располагала Украина в 2014 году, когда Россия захватила Крым. Кроме того, источники сообщили, что около 500 000 украинцев прошли некоторую подготовку в ополчении с 2014 года и что, по меньшей мере, миллион единиц оружия находится в частных руках», — пишет Washington Post.


Источники издания высказали предположение, что администрация Байдена предполагает развитие событий на Украине по сценарию Ирака или Афганистана, указав, что американские власти, планируя переброску войск в эти страны, совершенно не учли возможную предстоящую изнурительную, изнуряющую войну с партизанским движением, что привело к проблемам.

По данным издания, сейчас на Украине около 150 представителей сил специальных операций США консультируют украинцев в составе военной американской группы. Кроме того, у ЦРУ также есть военизированное подразделение, имеющее опыт организации мятежей в Афганистане и Сирии.

Другими словам, США планируют заняться поддержкой «партизанских» отрядов, которые, по их мнению, неизбежно возникнут, если Украина будет захвачена.

В то же время, по информации издания «Радио Свобода» со ссылкой на брифинг пресс-службы Госдепа с представителями СМИ, в ведомстве заявили, что несмотря на то, что тема предоставления Украине переносных ракетных комплексов Stinger поднималась в правительстве Соединенных Штатов, пока нет конкретных ответов о механизмах передачи этих комплексов Украине.

«Вначале "Джавелины", теперь "Стингеры", но ведь это вооружение, рассчитанное на ведение военных действий вдолгую. Они и впрямь уверены в партизанщину и изматывающую оборону? Прав был Лавров — ДБЬ», — возмущаются украинцы в сосцести.

Напомним, в 2021 году США передали Киеву 30 единиц противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 180 ракет к ним. Ограничений насчёт того, где именно на Украине их можно применять, нет.

США поставляют Украине Javelin с 2018 года. Первую партию из 37 комплексов и 200 ракет Вашингтон передал Киеву весной 2018 года. Летом 2020 года американцы прислали на Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним на общую сумму 27 миллионов долларов:10 пусковых установок и 150 ракет.

7 декабря комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил $300 млн военной помощи для Украины.

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