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Украина попросила Европу объявить России морскую блокаду. Одна страна уже действует

02 марта 2022, 06:05  •  840 • Политика
Киевские власти потребовали запретить обслуживать русские корабли в иностранных портах и остановить морское сообщение с Россией. Великобритания уже начала действовать.
Власти Украины придумали, какие ещё санкции ввести против России другим странам. Киев рассылает обращения по всему миру с просьбой объявить русским морскую блокаду. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
Киев требует, чтобы европейские и другие страны остановили морское сообщение с Россией, несмотря на угрозу колоссальных убытков. Плюс, чтобы отказывались обслуживать русские суда в своих портах. В министерстве утверждают, что направили уже около 50 обращений ведущим морским державам.
Правда, откликнулись ли страны, власти Украины не уточняют. Зато уже известно, что действовать в этом направлении начала Великобритания. Местные власти запретили связанным с Россией кораблям вход в свои порты. Вдобавок, они наделили себя полномочиями задерживать любое судно, которое так или иначе контролируется русскими.
Ранее украинский президент Зеленский просил европейские страны установить бесполётную зону над его страной, но его не поддержали.

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