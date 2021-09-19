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Украина поплатилась за слова Зеленского о "грязном российском газе"
19 сентября 2021, 11:00 • 74 • Политика
Власти допускают серьезные ошибки в политике, считает экс-министр
Нынешняя президентская администрация в Киеве ведет непрофессиональную газовую политику. Из-за этого вся Украина вынуждена расплачиваться покупкой дорогущего топлива в обход прямых закупок из России. Такого мнения придерживается бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Он отметил, что сейчас Украина является единственным государством на европейском континенте, которое не стало заключать с Россией долгосрочный контракт на российский газ. Из-за этого закупки приходится осуществлять по рыночной цене, которая не так давно перевалила за $ 950.
По мнению Суслова, сложившаяся ситуация стала следствием непрофессионализма власти и заявлений президента Владимира Зеленского, который не так давно обозвал российский газ "самым грязным в мире".
Напомним, украинский президент в конце августа высказался о топливе из России таким образом, поскольку, по его словам, во время добычи и транспортировки происходит большой выброс метана. Так же, отметил он, этот процесс связан с коррупцией, шантажом и манипуляциями.
Сергей Лавров, комментируя заявления украинских представителей власти, отметил, что подобное происходит не от большого ума.
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