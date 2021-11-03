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Украина поплатилась Крымом за серьезную ошибку после распада СССР - Кравчук
03 ноября 2021, 21:00 • 235 • Политика
Бывший президент назвал причину, по которой страна лишилась полуострова
После объявления о роспуске Советского Союза дислоцированные на Украине части вошли в состав уже новой армии независимого государства. Однако с Черноморским флотом провести такую схему не удалось. Именно поэтому Киев так легко лишился Крыма в 2014 году, заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук.
Политик также заявил, что командный состав Черноморского флота более чем на 80% состоял из "бывших россиян". Аналогичная ситуация наблюдалась и в командном составе флота – он был преимущественно русским. Неудивительно, рассуждает Кравчук, что те "не горели желанием служить под украинским знаменем" – впрочем, как и весь Крым.
Какое-то время после распада СССР в украинских арсеналах хранились 165 ракет с ядерными боеголовками. Однако на тот момент в стране не было специалистов, способных проверить их состояние.
"Более того, ядерные силы находились в прямом подчинении Москвы. Так что у нас были те же опасения, что и в случае с Черноморским флотом. И Запад настаивал на том, чтобы мы отказались от этого арсенала. Тем более что все эти ракеты были нацелены на США", – заявил экс-президент.
Пресловутый "ядерный чемодан" находился в распоряжении Горбачева, а впоследствии и Ельцина.
"Хотя и в самой Украине кто-то голосовал за то, чтобы не сдавать ядерное оружие. Спустя годы, после аннексии Крыма, после случившегося на Донбассе...Кто знает, были ли тогда неправы эти сумасшедшие, как мы их тогда называли", – добавил Кравчук.
Ранее Лукашенко назвал Горбачева и Ельцина главными виновниками распада СССР.
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