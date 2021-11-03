Украина поплатилась Крымом за серьезную ошибку после распада СССР - Кравчук

Леонид Кравчук. Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Бывший президент назвал причину, по которой страна лишилась полуострова

После объявления о роспуске Советского Союза дислоцированные на Украине части вошли в состав уже новой армии независимого государства. Однако с Черноморским флотом провести такую схему не удалось. Именно поэтому Киев так легко лишился Крыма в 2014 году, заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

Политик также заявил, что командный состав Черноморского флота более чем на 80% состоял из "бывших россиян". Аналогичная ситуация наблюдалась и в командном составе флота – он был преимущественно русским. Неудивительно, рассуждает Кравчук, что те "не горели желанием служить под украинским знаменем" – впрочем, как и весь Крым.

Какое-то время после распада СССР в украинских арсеналах хранились 165 ракет с ядерными боеголовками. Однако на тот момент в стране не было специалистов, способных проверить их состояние.

"Более того, ядерные силы находились в прямом подчинении Москвы. Так что у нас были те же опасения, что и в случае с Черноморским флотом. И Запад настаивал на том, чтобы мы отказались от этого арсенала. Тем более что все эти ракеты были нацелены на США", – заявил экс-президент.

Пресловутый "ядерный чемодан" находился в распоряжении Горбачева, а впоследствии и Ельцина.

"Хотя и в самой Украине кто-то голосовал за то, чтобы не сдавать ядерное оружие. Спустя годы, после аннексии Крыма, после случившегося на Донбассе...Кто знает, были ли тогда неправы эти сумасшедшие, как мы их тогда называли", – добавил Кравчук.

Ранее Лукашенко назвал Горбачева и Ельцина главными виновниками распада СССР.