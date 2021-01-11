Украина попала под санкционный каток США

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В Незалежной увидели признаки мести американцев за обнародованные пленки разговоров Порошенко и Байдена

Минфин США наложил санкции на семь граждан Украины и четыре местных компании в связи с якобы их вмешательством в американские выборы. Об этом сообщается на сайте финансового ведомства.

В черные списки Вашингтона угодили Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель, а также информационные ресурсы "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks, "Скептик"/"Бегемот Медиа".

В Штатах полагают, что все они были частью некой "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к (депутату Верховной рады) Андрею Деркачу".

"Российские дезинформационные кампании, направленные против американских граждан, представляют угрозу для нашей демократии. США будут и дальше агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов", – заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

Отмечается, что "российский агент Деркач" попал под рестрикции 10 сентября 2020 г. в соответствии с Указом 13848 г. за его попытку повлиять на президентские выборы в Америке, прошедшие в прошлом году.

В Вашингтоне утверждают, что по крайней мере с 2019-го пан Деркач и его соратники используют американские СМИ, соцсети и влиятельных лиц Штатов "для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений" о том, что нынешние и бывшие заокеанские чиновники занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Незалежной.

Что касается журналиста и депутата от партии "Слуга народа" Дубинского (в парламенте он занимает пост зампредседателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), то его обвинили в том, что он "присоединился" к Деркачу на пресс-конференциях с целью "увековечить эти и другие ложные рассказы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи".

На личной странице нардепа комментаторы – кто с радостью, кто с сарказмом – поздравили его с санкциями. В аккаунте телеграм-канала "Зрада чи Перемога" предположили, что это экс-президент Украины Петр Порошенко и его друг Байден таким образом мстят за "пленки Деркача" – обнародование в прошлом году телефонных разговоров "шоколадного короля" и американских политиков, в том числе, о предложенной Киеву взятке в 2015 г. за снятие генпрокурора Незалежной Виктора Шокина из-за расследования деятельности в соборной нефтегазовой компании Burisma и связанного с нею сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

История "российского агента Деркача" обсуждалась даже американскими сенаторами в декабре 2020-го.

