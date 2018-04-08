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Украина пообещала пропустить экипаж арестованного "Норда" через границу

08 апреля 2018, 11:39  •  76 • В России

Украина гарантировала девяти членам экипажа арестованного крымского судна «Норд» возможность пересечения границы с Крымом по российским документам. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе судовладельца – рыболовецкого колхоза имени Первого мая.

Напомним, ранее крымские рыбаки, которых украинский суд отпустил на свободу, пытались пересечь границу с Россией в пункте пропуска Гоптовка Харьковской области, но украинские пограничники заблокировали дипломатические автомобили России, в которых ехали члены экипажа «Норда».

- В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной документам, для обеспечения выхода выделена группа пограничников, - сообщили КП-Крым в пресс-службе рыбколхоза.

Капитан «Норда» Владимир Горбенко находится в изоляторе временного содержания. За него внесли залог, однако в выходные у адвокатов нет возможности получить подтверждение о переводе средств в украинском казначействе.

Напомним, Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. На Украине их обвиняют в нарушении порядка въезда из «временно оккупированной территории», как сейчас в Украине именуют Крым.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.

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