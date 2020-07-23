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Украина пообещала прекратить огонь в Донбассе и тут же нарушила Минские соглашения - Грызлов
23 июля 2020, 10:05 • 66 • Политика
Украина согласовала прекращение огня с 27 июля, однако решение о проведении 25 октября текущего года местных выборов противоречит Минским соглашениям, сообщил полпред России Борис Грызлов.
Проведение на Украине 25 октября текущего года местных выборов противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил полномочный представитель президента России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Речь идёт об одном из пунктов Минских договорённостей, которые предполагают проведение выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса внутри Украины. Киев до сих пор не предпринял никаких действий для выполнения данного пункта.
Вместе с тем Украина после пятимесячного сопротивления всё-таки согласовала прекращение огня. Оно начнёт действовать с 27 июля, сообщил Грызлов.
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