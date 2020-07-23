Украина пообещала прекратить огонь в Донбассе и тут же нарушила Минские соглашения - Грызлов

Проведение на Украине 25 октября текущего года местных выборов противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил полномочный представитель президента России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Речь идёт об одном из пунктов Минских договорённостей, которые предполагают проведение выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса внутри Украины. Киев до сих пор не предпринял никаких действий для выполнения данного пункта.

"Постановление Верховной рады о проведении на Украине 25 октября текущего года местных выборов противоречит Минским соглашениям", - заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Вместе с тем Украина после пятимесячного сопротивления всё-таки согласовала прекращение огня. Оно начнёт действовать с 27 июля, сообщил Грызлов.