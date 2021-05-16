Украина пообещала отменить штраф для выезжающих из Донбасса

На Украине анонсировали снять штрафные санкции за въезд в Донбасс через Россию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Украина готова отменить штрафы за въезд в Донбасс через Россию. По словам Арестовича, это известная проблема. Он отметил, что ныне действующие правила могут быть изменены уже летом.

На данный момент большой проблемой для Киева представляется, что люди едут на подконтрольную Украине территорию через Россию.

По мнению Арестовича, это связано с тем, что по действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из Донбасса или наоборот, штрафуются.

Размер штрафа может варьироваться от 185 до 308 долларов в эквиваленте.

Политик уточнил, что снятие этого запрета должно быть одобрено в ряде ведомств. Однако, не исключил он, уже летом требования для въезда могут быть изменены.