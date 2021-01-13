|
Украина поняла намёк США: Сливших компромат на Байдена накажут по полной
13 января 2021, 22:50 • 53 • Политика
Власти Украины обещают наказать вмешавшихся в выборы в США граждан. "Администрация сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство", - гласит официальное заявление.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали США наказать всех причастных к вмешательству в американские выборы. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ОП.
В начале этой недели США ввели санкции против ряда граждан и организаций Украины. Поводом для этого стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Речь идёт о сливах переговоров с участием Джо Байдена, в которых открыто обсуждаются коррупционные схемы и внешнее управление Украиной американской администрации.
- гласит сообщение Офиса президента Украины в Twitter.
Напомним, что Джо Байден активно участвовал в делах Украины в период правления президента США Барака Обамы. В этой связи ряд экспертов уверены, что санкции - сигнал Киеву о том, что попытка вскрыть тёмные делишки избранного президента США плохо закончится как для самих разоблачителей, так и для Украины в целом.
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2021, 00:45
|
08 января 2021, 18:10
|
07 января 2021, 01:50
|
08 января 2021, 16:20
|
13 января 2021, 08:10
|
10 января 2021, 12:20
|
08 января 2021, 18:10