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Украина поняла намёк США: Сливших компромат на Байдена накажут по полной

13 января 2021, 22:50  •  53 • Политика
Власти Украины обещают наказать вмешавшихся в выборы в США граждан. "Администрация сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство", - гласит официальное заявление.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали США наказать всех причастных к вмешательству в американские выборы. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ОП.
В начале этой недели США ввели санкции против ряда граждан и организаций Украины. Поводом для этого стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Речь идёт о сливах переговоров с участием Джо Байдена, в которых открыто обсуждаются коррупционные схемы и внешнее управление Украиной американской администрации.
Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США,
- гласит сообщение Офиса президента Украины в Twitter.
Напомним, что Джо Байден активно участвовал в делах Украины в период правления президента США Барака Обамы. В этой связи ряд экспертов уверены, что санкции - сигнал Киеву о том, что попытка вскрыть тёмные делишки избранного президента США плохо закончится как для самих разоблачителей, так и для Украины в целом.

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