Украина поняла намёк США: Сливших компромат на Байдена накажут по полной

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали США наказать всех причастных к вмешательству в американские выборы. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ОП.

В начале этой недели США ввели санкции против ряда граждан и организаций Украины. Поводом для этого стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Речь идёт о сливах переговоров с участием Джо Байдена, в которых открыто обсуждаются коррупционные схемы и внешнее управление Украиной американской администрации.

Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США,

- гласит сообщение Офиса президента Украины в Twitter.

Напомним, что Джо Байден активно участвовал в делах Украины в период правления президента США Барака Обамы. В этой связи ряд экспертов уверены, что санкции - сигнал Киеву о том, что попытка вскрыть тёмные делишки избранного президента США плохо закончится как для самих разоблачителей, так и для Украины в целом.